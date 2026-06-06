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Заместитель председателя КНР Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь

06 июня 2026 13:30
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Минск и Пекин развивают сотрудничество в различных сферах. В Беларусь с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Борт встретили в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь-2

Белорусско-китайские отношения – пример стратегического партнерства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с заместителем председателя КНР. Особенно важно, что фундаментом взаимодействия выступает не только высокий уровень политического диалога, но и экономическая составляющая – торговля, инвестиции, промышленная кооперация, технико-экономическая помощь. 

Александр Лукашенко 12 мая подписал Директиву «О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой». Китай – единственное иностранное государство, по которому принимаются документы такого уровня.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Отдельное внимание Беларусь уделяет сотрудничеству в сфере науки, искусственного интеллекта, машиностроения. Убеждены, что объединение научного потенциала и технологических возможностей наших стран позволит обеспечить качество нового уровня экономического взаимодействия.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь-6

Хань Чжэн, заместитель председателя КНР:
Беларусь для Китая – это всепогодный, всесторонний стратегический партнер. Таких партнеров у нашей страны немного, и поэтому КНР уделяет особое внимание развитию китайско-белорусских отношений. Вне зависимости от международной ситуации, наша решимость по развитию взаимодействия и углублению многопланового сотрудничества остается незыблемой.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь-8

Заместитель председателя Китайской Народной Республики возложил цветы к монументу Победы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В программе рабочего визита Хань Чжэна также участие в  Белорусско-Китайском форуме промышленного и инвестиционного сотрудничества, мероприятиях в рамках инициативы «Экспорт белорусских товаров в Китай» на полях международной специализированной выставки «Белагро-2026», а также посещение ряда знаковых культурных объектов.

# Беларусь-Китай # Александр Турчин

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