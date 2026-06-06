Заместитель председателя КНР Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь

Минск и Пекин развивают сотрудничество в различных сферах. В Беларусь с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Борт встретили в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-китайские отношения – пример стратегического партнерства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с заместителем председателя КНР. Особенно важно, что фундаментом взаимодействия выступает не только высокий уровень политического диалога, но и экономическая составляющая – торговля, инвестиции, промышленная кооперация, технико-экономическая помощь.

Александр Лукашенко 12 мая подписал Директиву «О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой». Китай – единственное иностранное государство, по которому принимаются документы такого уровня.