Где время застывает в камне – побывали в «Музее валунов» в минском Уручье

И среди них есть валуны, которые исполняют желания.

В минском микрорайоне Уручье среди жилых кварталов расположилось место, уникальное для всей Восточной Европы. На 7 гектарах под открытым небом собрано более 2 000 валунов со всех уголков Беларуси. Место, где геология встречается с историей, наука – с древними легендами, а время застывает в камне.

Георгий Литвинюк, доцент кафедры региональной геологии БГУ: В 1974 году академик Гавриил Иванович Горецкий предложил создать этот «Музей валунов». В 1981 году Президиум Академии наук утвердил. Были организованы экспедиции в различные районы, привезено более 2 000 валунов.

В 1985 году парк встретил первых гостей. Сегодня мы прогуляемся по памятнику республиканского значения и узнаем, какие тайны хранят эти безмолвные гиганты.

Главная жемчужина музея находится в его центре. Это миниатюрная, но точная копия географической карты Беларуси, выложенная из валунов. Масштаб внушительный. Один метр здесь соответствует двум километрам на реальной местности.