Прямой эфир

Где время застывает в камне – побывали в «Музее валунов» в минском Уручье

06 июня 2026 12:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Где время застывает в камне – побывали в «Музее валунов» в минском Уручье -1

И среди них есть валуны, которые исполняют желания.

Где время застывает в камне – побывали в «Музее валунов» в минском Уручье -3

В минском микрорайоне Уручье среди жилых кварталов расположилось место, уникальное для всей Восточной Европы. На 7 гектарах под открытым небом собрано более 2 000 валунов со всех уголков Беларуси. Место, где геология встречается с историей, наука – с древними легендами, а время застывает в камне.

Где время застывает в камне – побывали в «Музее валунов» в минском Уручье -5

Георгий Литвинюк, доцент кафедры региональной геологии БГУ:
В 1974 году академик Гавриил Иванович Горецкий предложил создать этот «Музей валунов». В 1981 году Президиум Академии наук утвердил. Были организованы экспедиции в различные районы, привезено более 2 000 валунов.

Где время застывает в камне – побывали в «Музее валунов» в минском Уручье -7

В 1985 году парк встретил первых гостей. Сегодня мы прогуляемся по памятнику республиканского значения и узнаем, какие тайны хранят эти безмолвные гиганты. 

Главная жемчужина музея находится в его центре. Это миниатюрная, но точная копия географической карты Беларуси, выложенная из валунов. Масштаб внушительный. Один метр здесь соответствует двум километрам на реальной местности.

Подробнее в видео.

# Музеи Минска # Природа и человек

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь учат быть счастливыми! Центр творчества детей и молодежи «Зорка» отмечает 20-летие
06 июня 2026 12:47

Здесь учат быть счастливыми! Центр творчества детей и молодежи «Зорка» отмечает 20-летие

Как утренние привычки влияют на настроение и продуктивность? Рассказал врач-терапевт
06 июня 2026 12:43

Как утренние привычки влияют на настроение и продуктивность? Рассказал врач-терапевт

Более 630 абитуриентов набрали 100 баллов на ЦЭ по профильным предметам
06 июня 2026 12:25

Более 630 абитуриентов набрали 100 баллов на ЦЭ по профильным предметам