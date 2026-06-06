«Мы обучаем особенных людей». Кого готовят в Минском колледже цифровых технологий

Именно об этом мы и поговорили с нашими гостями. В студии Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий, и Анастасия Берговина, преподаватель колледжа.

В Беларуси сегодня более 500 тысяч человек с ограниченными возможностями. Из них около 200 тысяч находятся в трудоспособном возрасте. Но реально работают только 60 % от общего числа. И то это, как правило, не высококвалифицированный труд. Но ведь инвалидность не приговор. Такие люди могут и должны вовлекаться в полноценный рабочий процесс и получить новый билет в жизнь.

Очень приятно видеть вас снова в нашей студии. У вас целый двойной юбилей. Расскажите, пожалуйста, что отмечали?

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Да, буквально на этой неделе мы праздновали созвездие юбилейных дат. 60 лет с момента создания колледжа и 20 лет, как мы обучаем людей с особыми образовательными потребностями.

Тема на самом деле очень живая и очень нужна нашему обществу. И люди с расстройствами аутистического спектра – это такие же люди, как и все остальные, и общество должно это понимать. Как вы ощущаете, за этот промежуток времени что-то поменялось в нашем обществе, отношения между людьми?

Георгий Козел:

20 лет, как мы обучаем особенных людей. Когда-то мы начинали с простой группы ребят с нарушениями слуха и речи. Это были рабочие специальности. На сегодня у нас обучаются в колледже четыре категории. Это ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата и тотально незрячие, с нарушением слуха и речи, с расстройством аутистического спектра.

6 лет назад этого не было. Все имеют возможность получить уровень среднего специального образования, и все эти четыре категории имеют возможность, помимо того, что будут работать, получить высшее образование.

Мы не готовим ни астронома, ни физика. Мы готовим специалиста по конкретной (притом интеллектуальной) профессии, такие как микроэлектроника, программирование, робототехника, мехатроника, программируемые мобильные системы, автоматизированные системы управления. И все четыре категории имеют возможность получить по ним образование и работать, трудоустроиться.