Заместитель председателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов рассказал обо всех особенностях голосования

11 октября пройдет событие, которое носит очень важный и политический и общественный характер для нашей страны - выборы Президента Республики Беларусь. Однако, для тех, кто по каким-то причинам не сможет голосовать 11 октября, в соответствии с мировой практикой, существует возможность досрочного голосования. Начинается досрочное голосование с 6 октября. Обо всех особенностях голосования расскажет гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Вадим Ипатов - заместитель председателя ЦИК Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.