Почему в Беларуси разведенные матери запрещают отцам воспитывать ребенка и к чему это приводит

Все отцы хотят, чтобы их сыновья осуществили то, что не удалось им самим. Герой этого сюжета никогда не сможет воплотить в своем сыне нереализованные замыслы и планы. Почему? Расскажет Кира Карлович, корреспондент СТВ.

Влюблённых часто сравнивают с воркующими попугайчиками или благочестивыми волками. Но при детальном изучении оказывается, что пожизненная моногамия — редкое явление в мире животных. Натуралисты давно развенчали миф о лебединой верности, змеи африканского аспида любят сплетаться в оргии из нескольких особей, а агрессивные насекомые и вовсе пожирают партнёров.

Крайне ядовитую и дикую историю любви рассказал нам минчанин Евгений Звягинцев.

Евгений Звягинцев:

Находясь в браке, меня жена сбила своей собственной машиной, посадив за руль любовника.

Мы развелись в 2012 году. 31 числа меня сбили, а через 4 дня она подала иск, когда я лежал весь переломанный, с ушибами и раздробленными хрящами, черепно-мозговой травмой, весь в долгах и кредитах.

Вслед за нестандартным объявлением о разводе, супруга Евгения отсудила у мужа право на воспитание их общего сына Владика. Так бесславно закончилась 12-летняя история любви, но на этом не закончились злоключения мужчины.

Мать ребёнка, со слов Евгения, запрещала сыну видеться с папой, даже платила первокласснику за то, чтобы тот не отвечал на звонки отца.

Евгений Звягинцев:

За последние 1,5 года я видел ребёнка только 2 раза. Она постоянно нарушала решение суда, систематически говорила, что ей на него просто плевать: «Я не дам тебе ребёнка и всё!». Вот такое отношение, она считает, я заслужил. Сожитель, мне сын рассказывал, его избивал, вёл себя неприлично. Когда я пытался поговорить на эту тему с женой, она только хихикала цинично.

Евгений, как человек духовный, до последнего верил в благоразумие неверной жены или, по крайней мере, в космическую справедливость. Но кто мог подумать, что расплата за разорение семейного гнезда станет фатально жестокой.

Недавно Владика — сына разбитой пары — нашли убитым в чужой квартире.

Кира Карлович, корреспондент СТВ:

5 сентября, в этой столичной многоэтажке случилось сразу две безвременные смерти. Жительница одной из квартир собственными руками задушила 9-летнего друга своего сына, а затем сама выбросилась с 12-го этажа. Уголовное дело проходит под грифом «Следственная тайна». Подробности мы узнаем позже. Ну а сегодня убитый горем отец мальчика Евгений Звягинцев прокручивает в голове только один вопрос: мог ли сын избежать смерти?

Евгений Звягинцев:

Никто со мной не посчитал нужным посоветоваться даже. Я не говорю уже о том, что я должен был омыть своего ребёнка. Это моё право, которое у меня никто не может отнять. Никто не посчитал нужным посоветоваться насчёт похорон.

Не нам искать виновных в случившейся трагедии. Заметим только, что в Беларуси права отцов нередко ограничивают. При разводе, в абсолютном большинстве случаев, детей от брака определяют жить с матерью, оставляя второму родителю лишь обязанность платить алименты, право на телефонные звонки и редкие встречи с ребёнком.

Олег Бакулин, руководитель ОО «Защита прав отцов и детей»:

Если бы суды принимали более-менее справедливые решения при расторжении брака, при определении места жительства детей, то в этом случае даже сама мысль о расторжении брака у женщин, которые проявляют бракоразводную активность, проходила бы гораздо реже.

Ещё один активист общества защиты прав отцов и детей австралиец Омран Матар уже 7 лет живёт Гродно, чтобы быть ближе к дочери, от которой его прячет бывшая жена.

Омран Матар, член ОО «Защита прав отцов и детей»:

Я пытаюсь найти компромисс, но бывшая жена Ольга вместе с тёщей устроили матриархат в семье. Эти женщины настраивают дочь против меня, оскорбляют, не дают нам вместе проводить время. Они пытаются разрушить доверительные отношения между мной и дочкой. Как же они не понимают, что вредят в первую очередь ребёнку?!

Действительно, немногие женщины осознают, какую сильную психологическую травму несёт детям отсутствие в жизни одного из родителей. Поэтому в западном мире повсеместны случаи, когда женщина рожает ребёнка, так сказать, «для себя», чтобы реализоваться как самка. С той же лёгкостью дамы, кстати, чаще мужчин, расторгают браки, и с гордостью несут знамя сильной и независимой одинокой матери.

Жанна:

Да, я запрещаю сыну общаться с отцом. Вы поймите, у нас с бывшим мужем достаточно сложные отношения. Ещё когда мы жили вместе, он постоянно поднимал на меня руку, позволял себе гулять, завел любовницу. Сыном он вообще не интересовался. А теперь у него, видите ли, проснулись отцовские чувства? Конечно. Он просто алименты платить не хочет.

В Республике Беларусь права родителей защищают два документа: «Кодекс о браке и семье», а также «Гражданско-процессуальный кодекс». И если несговорчивая мать препятствует общению отца с ребёнком, обделённый родитель может обратиться за помощью в органы опеки и попечительства или в суд, чтобы вернуть чадо под своё крыло.

Евгений Побережнюк, адвокат:

Всё зависит от места проживания ребёнка, от условий, которые создаёт один из родителей. Здесь надо всё в комплексе смотреть. И, конечно, если ребёнок достиг определённого возраста, надо мнение его. Необходимо будет собрать мнения и заключения органов опеки и попечительства, может, какие-то свидетельские показания. Формально это сделать просто.

Утрате Евгения Звягинцева гражданский суд, увы, не поможет. Психологи заметили: чтобы выбраться из депрессии и пережить смерть близкого, человеку нужен примерно год. Интересно, что в христианской традиции тот же год длится траур по умершему, когда душа постепенно освобождается от всех семи сущностей тела. И в этот период важно уметь поддержать горюющего.

Анатолий Малиновский, семейный психолог:

На этапе депрессивного состояния очень важно сохранять дистанцию, не занимая его психологическое пространство, то есть давая ему возможность самостоятельно справляться с трудностью.

Во времена викингов жёны погибших воинов следовали за мужьями прямо на погребальный костёр. В прошлом веке немецкий социолог Эрих Фромм определил любовь как искусство преданности, терпения и взаимопонимания. Давно прошли времена радикальных жертв, но если бы молодые пары учились у предков не сдаваться в своей привязанности, людей с психологическими травмами из детства было гораздо меньше. А пока в Беларуси на 10 браков приходится 6 разводов.

А вообще, как показывает жизнь, капелька здравого смысла может предотвратить множество разводов… но еще больше браков.