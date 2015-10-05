Сеть бюджетных бассейнов планируют построить в Минске

Новости Беларуси. В Минске планируют построить сеть бюджетных бассейнов. Такое решение принял мэр города Андрей Шорец после многочисленных обращений минчан на прямые телефонные линии.

Нехватка доступных по цене и расположению водных комплексов в некоторых жилых районах – основной вопрос, который волновал горожан. Чтобы решить назревшую проблему, уже объявлен тендер. Первые предложения поступили от венгерских специалистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Фурманов, начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Плану у нас по строительству в Минске 9 плавательных бассейнов. Эти работы мы уже начали в этом году, сейчас объявлен тендер, определены места, где будут размещаться эти плавательные бассейны. Где-то в 2016 году мы, наверное, эту программу сможем реализовать.