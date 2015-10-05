Новости Беларуси. С начала года в Минске выявлено более шести тысяч нарушений в сфере охраны труда. В числе основных – отсутствие рабочей формы одежды и соответствующего трудового стажа. За 9 месяцев проведено более 400 проверок. По итогам рейдов приостановлена работа полусотни предприятий, временно отстранены от обязанностей порядка 700 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Надежда Козловская, первый заместитель начальника Минского городского управления департамента Государственной инспекции труда:

В ходе надзора также были приостановлены работы не соответствующих требованиям 214 единиц оборудования, приостановлена работа 14 цехов. Человек – машина, машина – человек – это все вопросы, которые напрямую затрагивают безопасность труда. Поэтому наш основной надзор и профилактический задействован в эту сферу деятельности.

А вот количество несчастных случаев на производстве значительно снизилось. Так, с начала года на столичных предприятиях погибли 10 человек, что вдвое меньше по сравнению с 2014 годом.

Чтобы свести производственный риск к минимуму, наниматели совершенствуют рабочий процесс, а инспекторы, в свою очередь, проводят регулярные рейды и проверки.