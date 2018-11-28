Заместитель министра труда и соцзащиты: рассматриваем вопрос о квотировании трудоустройства людей с инвалидностью

Новости Беларуси. Жестовое пение, мастер-классы и показы модной одежды для колясочников. Более сотни мероприятий ожидают участников форума «Универсальная среда», который стартует уже 29 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В национальном выставочном центре обсудят вопросы построения инклюзивного общества. Здесь же дадут старт первой специализированной выставке «ПараЭкспо». В течение трех дней в павильоне представят новинки технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. Можно будет проконсультироваться с врачами, узнать, где искать правовую поддержку, как расширить круг общения и устроиться на работу.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Важно будет оценить, что нам необходимо будет совершенствовать в части средств реабилитации, чтобы люди с инвалидностью не чувствовали барьеров в своей жизни.

Мы рассматриваем очень важный вопрос в рамках реализации конвенции о квотировании трудоустройства людей с инвалидностью. Речь идет о том, чтобы трудоустраивать людей с инвалидностью не только на специализированные предприятия и рабочие места, где работают только инвалиды. А чтобы люди с инвалидностью работали на обычных предприятиях.