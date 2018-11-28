Лазерный огнетушитель и интерактивные квесты: как проходит обучение в столинском Центре безопасности МЧС

Новости Беларуси. Потушить пожар лазером или увидеть последствия возгорания с помощью дополненной реальности. Новый современный центр безопасности МЧС появился в Столине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С помощью тренажеров и новых технологий можно окунуться в любую из экстремальных ситуаций. В этом убедилась и наша съемочная группа.

В помещении темно и дымно. Дышать можно только через одежду, а искать выход не в одиночку, а группой из трех человек.

Выбраться из опасного лабиринта – задача не из простых, тем более для школьников. Но ошибку лучше сделать здесь, чем во время реального пожара.

Валерия Мышепуд, жительница Столина:

Когда идешь, там неровности и дым очень сильный. Поэтому надо пригибаться и хорошо закрыть тканью лицо, чтобы не задохнуться.

Тем временем на соседнем тренажере вовсю полыхает бытовая техника. Экстремальная ситуация на большом экране, а вот огнетушитель – в руках у ребенка. Да не простой, а лазерный. Уже на втором подходе пятиклассники действуют более собранно.

Дмитрий Хватюк, житель Столина:

Я уже видел пожары в нашем городе издалека. Конечно, растерялся. Было страшно. Но сейчас я прошел это обучение и знаю, как можно пожар потушить.

Не только справиться со страхом перед опасностью, но и научить действовать грамотно, будь то возгорание электропроводки или удар молнии – вот главная задача интерактивного квеста. Все самое страшное лучше увидеть в дополненной реальности.

Николай Кузьмицкий, начальник центра пропаганды Брестского областного управления МЧС:

Мы используем не традиционные, избитые методы обучения, а связанные с виртуальной реальностью, дополненной реальностью. Здесь используются очень интересные экспозиции – наверное, так можно сказать, которые позволяют максимально имитировать поведение на льду, на воде.

Вниманию детей и взрослых больше десятка локаций с рисками для жизни – от кухни и стройплощадки до леса и водоема.

Петр Бутрим, СТВ:

Этот тренажер моделирует одну из самых опасных ситуаций – спасение провалившегося под лед. Как правильно передвигаться по хрупкой поверхности важно не только знать в теории, но и показать на практике.

Расположение нового центра безопасности на Полесье неслучайно. Столинский район самый большой в стране, здесь особенно много болот с ежегодными пожарами и пропавшими ягодниками.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям:

Здесь дети не только получают теоретические знания, но и практически могут отработать те или иные элементы. Начиная с вызова помощи и действий в тех или иных ситуациях. Мы сегодня отталкиваемся от анализа трагедий и видим, что основные причины наших бед – это наша беспечность.