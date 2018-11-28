Как будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий
Новости Беларуси. С 1 декабря желающие высказать свое мнение на белорусских новостных форумах больше не смогут скрываться под вымышленными никнеймами, а должны будут обозначить себя при помощи мобильного телефона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время обязательной бесплатной регистрации каждый пользователь получит персональный код через SMS. В противном случае свое мнение придется оставить при себе, во всемирную сеть комментарий попросту не пройдет. В чем суть нововведения и как это будет применяться на практике? Мы узнали у первого заместителя министра информации Республики Беларусь Павла Лёгкого.
Сергей Прохоров, СТВ:
Павел Николаевич, так расскажите, как же будет работать новый механизм на практике?
Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Собственно говоря, великих революций тут не произойдет. Каждый владелец интернет-ресурса будет проводить процедуру идентификации и заключать пользовательское соглашение с человеком, который хотел бы что-то прокомментировать у него на форуме. Практика эта не нова, она достаточно распространенная. Сегодня многие наши белорусские интернет-ресурсы этой практикой пользуются, так что здесь, по сути дела, никаких великих нововведений не происходит. Процесс упорядочивается.
Собственно говоря, мы ждем, что это позволит нам сделать дискуссию в сети гораздо более культурной. Мы сумеем хоть какие-то, может быть, барьеры поставить хамству, оскорблениям, защитить честь и достоинство тех граждан, которые считают, что нынешняя ситуация никоим образом не позволяет им защитить свои права в интернете.
Сергей Прохоров:
Расскажите, как будет происходить процесс идентификации пользователя на интернет-ресурсе?
Павел Лёгкий:
Есть основной способ, который изложен в соответствующем постановлении Совета Министров – это SMS-идентификация. Но там же, в этом абзаце, предлагается возможность использовать иные способы. Там это подробно не расписано, но это могут быть социальные сети или электронная почта. Может быть, какие-то иные способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными для себя.
Сергей Прохоров:
Опять же, он будет отвечать за достоверность информации, если он прибегнет к каким-то иным способам идентификации пользователя на своем интернет-ресурсе?
Павел Лёгкий:
Конечно.
Сергей Прохоров:
Потому что с SIM-картой вроде все понятно: здесь четко прописаны данные человека. Что касается почтовых ящиков, тут уже почва, мне кажется, несколько зыбкая.
Павел Лёгкий:
Пожалуйста, вот они – альтернативные способы. Выбирайте то, что вам больше нравится, то, что вам по душе, то, что вы считаете целесообразным и работайте. Через социальные сети – значит, через социальные сети. Посредством электронной почты – значит, посредством электронной почты.
Ответственность по закону о СМИ здесь четко прописана, предусмотрена. И уже скидки на то, что выбран некий иной способ, кроме SMS-идентификация, безусловно не будет.
Сергей Прохоров:
Подобные процедуры есть и за рубежом, в частности, в России, в Европе и в США. Но, тем не менее, находятся люди, которые критикуют правила, которые с 1 декабря вступят в силу в нашей стране. Что вы можете ответить критикам?
Павел Лёгкий:
Хамы всегда останутся и будут недовольны. Те, кто привык к вседозволенности на просторах интернета, кто привык оплевывать людей, чувствуя себя в полной безопасности; те, кто привык распространять запрещенную информацию; те, кто спокойно порочит честь и достоинство, деловую репутацию других людей на интернет-форумах, они всегда будут недовольны. Те, кто ведет себя порядочно, те, кто строит свою дискуссию на принципах взаимоуважения, собственно говоря, им бояться тут нечего и переживать нечего. И я думаю, что таких людей у нас большинство.
Сергей Прохоров:
До эфира вы сказали, что для нас у вас есть, скажем так, эксклюзивная информация. Касается она неких нововведений в работе интернет-ресурсов. Расскажите, что вы имели в виду?
Павел Лёгкий:
Пока, наверное, немножко рано об этом говорить как о состоявшемся событии, но, тем не менее, с 1 декабря мы приступаем к регистрации сетевых ресурсов. Те интернет-СМИ, которые захотят работать по правилам средств массовой информации, пользоваться, собственно говоря, теми «плюшками», если уместно будет применить этот термин, которые у нас предназначены для СМИ, они могут зарегистрироваться в качестве сетевых ресурсов.
И вот тут стоял один весьма интересный вопрос, который поставило само время: кто может быть главным редактором сетевого ресурса? Ведь по прежнему законодательству, в соответствии с квалификационным справочником, главным редактором средства массовой информации мог быть человек, который пять лет отработал на руководящих должностях в средствах массовой информации, соответственно. И мы понимали: хорошо, что это требование устарело.
Сейчас подготовлены новые квалификационные требования как к руководителям печатных СМИ, так и к руководителям сетевых ресурсов. Они гораздо более лояльные. Мы предлагали этот пятилетний ценз снизить, во-первых, до трех, а во-вторых, что самое главное, не ставить условием, чтобы обязательной была работа в течение пяти или, допустим, трех лет на руководящих должностях. То есть если ты три года работаешь, образно говоря, в этом бизнесе, на интернет-ресурсах, у тебя есть трехлетний стаж работы, вне зависимости от того, какие ты должности занимал, ты вправе претендовать на должность главного редактора сетевого ресурса. Вот как мы себе это видим. И я думаю, что это серьезный шаг по сравнению с тем, что у нас сегодня есть в законодательстве.