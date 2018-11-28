Как будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий

Новости Беларуси. С 1 декабря желающие высказать свое мнение на белорусских новостных форумах больше не смогут скрываться под вымышленными никнеймами, а должны будут обозначить себя при помощи мобильного телефона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время обязательной бесплатной регистрации каждый пользователь получит персональный код через SMS. В противном случае свое мнение придется оставить при себе, во всемирную сеть комментарий попросту не пройдет. В чем суть нововведения и как это будет применяться на практике? Мы узнали у первого заместителя министра информации Республики Беларусь Павла Лёгкого. Сергей Прохоров, СТВ:

Павел Николаевич, так расскажите, как же будет работать новый механизм на практике?

Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Собственно говоря, великих революций тут не произойдет. Каждый владелец интернет-ресурса будет проводить процедуру идентификации и заключать пользовательское соглашение с человеком, который хотел бы что-то прокомментировать у него на форуме. Практика эта не нова, она достаточно распространенная. Сегодня многие наши белорусские интернет-ресурсы этой практикой пользуются, так что здесь, по сути дела, никаких великих нововведений не происходит. Процесс упорядочивается. Собственно говоря, мы ждем, что это позволит нам сделать дискуссию в сети гораздо более культурной. Мы сумеем хоть какие-то, может быть, барьеры поставить хамству, оскорблениям, защитить честь и достоинство тех граждан, которые считают, что нынешняя ситуация никоим образом не позволяет им защитить свои права в интернете. Сергей Прохоров:

Расскажите, как будет происходить процесс идентификации пользователя на интернет-ресурсе? Павел Лёгкий:

Есть основной способ, который изложен в соответствующем постановлении Совета Министров – это SMS-идентификация. Но там же, в этом абзаце, предлагается возможность использовать иные способы. Там это подробно не расписано, но это могут быть социальные сети или электронная почта. Может быть, какие-то иные способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными для себя.

Сергей Прохоров:

Опять же, он будет отвечать за достоверность информации, если он прибегнет к каким-то иным способам идентификации пользователя на своем интернет-ресурсе? Павел Лёгкий:

Конечно. Сергей Прохоров:

Потому что с SIM-картой вроде все понятно: здесь четко прописаны данные человека. Что касается почтовых ящиков, тут уже почва, мне кажется, несколько зыбкая. Павел Лёгкий:

Пожалуйста, вот они – альтернативные способы. Выбирайте то, что вам больше нравится, то, что вам по душе, то, что вы считаете целесообразным и работайте. Через социальные сети – значит, через социальные сети. Посредством электронной почты – значит, посредством электронной почты.

Ответственность по закону о СМИ здесь четко прописана, предусмотрена. И уже скидки на то, что выбран некий иной способ, кроме SMS-идентификация, безусловно не будет. Сергей Прохоров:

Подобные процедуры есть и за рубежом, в частности, в России, в Европе и в США. Но, тем не менее, находятся люди, которые критикуют правила, которые с 1 декабря вступят в силу в нашей стране. Что вы можете ответить критикам? Павел Лёгкий:

Хамы всегда останутся и будут недовольны. Те, кто привык к вседозволенности на просторах интернета, кто привык оплевывать людей, чувствуя себя в полной безопасности; те, кто привык распространять запрещенную информацию; те, кто спокойно порочит честь и достоинство, деловую репутацию других людей на интернет-форумах, они всегда будут недовольны. Те, кто ведет себя порядочно, те, кто строит свою дискуссию на принципах взаимоуважения, собственно говоря, им бояться тут нечего и переживать нечего. И я думаю, что таких людей у нас большинство. Сергей Прохоров:

До эфира вы сказали, что для нас у вас есть, скажем так, эксклюзивная информация. Касается она неких нововведений в работе интернет-ресурсов. Расскажите, что вы имели в виду?