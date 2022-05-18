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Заместитель мэра города Чирпан: Брестская область является центром белорусско-болгарской дружбы

18 мая 2022 13:52
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Новости Беларуси. В Бресте проходит 5-й международный форум деловых контактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эпоху постковида встречи организованы как в очном, так и онлайн-формате. К участию приглашены 15 стран: Болгария, Финляндия, Польша, Индонезия, Китай, Монголия. Кроме того, на форум прибыли делегации российских регионов. Результатом встреч станут договоры о сотрудничестве и бизнес-контракты.

Международный форум в Бресте в 2022 году изменил свой привычный формат. Обсуждение проходит на четырех тематических площадках: инвестиции, инновации, туризм и медицина, а также сотрудничество с городами-побратимами.

Заместитель мэра города Чирпан: Брестская область является центром белорусско-болгарской дружбы-1

Янко Топалов, заместитель мэра города Чирпан (Болгария):
Брестская область, на наш взгляд, является центром белорусско-болгарской дружбы. Принципиальное согласие руководства Брестской области о создании белорусского торгово-экономического центра в Болгарии. Мы намерены очень активно сотрудничать с Брестской областью. Надеемся, что этот процесс будет взаимным.

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# Беларусь-Болгария # общество # Фотофакт

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