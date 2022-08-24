Владимир Гракун о сотрудничестве с Узбекистаном: мы заинтересованы в поставках комбикормов и обучении специалистов

Новости Беларуси. Логистика, промышленная кооперация, импортозамещение. Перспективы сотрудничества Беларуси и Узбекистана обсудили в Минске в рамках заседания межправительственной комиссии. Товарооборот между странами растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В рамках сельского хозяйства идет разработка посадки садов или ягодников в Узбекистане. Мы прорабатываем вопрос поставки семенного материала, в первую очередь картофеля. Наши сорта прошли испытания и показали хорошие результаты. Поэтому есть договоренность о поставке семенного материала, продовольственного картофеля. Также мы заинтересованы в поставках комбикормов производства БНБК для рыбы, для птицы, для крупного рогатого скота. И в обучении специалистов в наших высших учебных заведениях аграрного профиля.