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Владимир Гракун о сотрудничестве с Узбекистаном: мы заинтересованы в поставках комбикормов и обучении специалистов

24 августа 2022 17:04
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Новости Беларуси. Логистика, промышленная кооперация, импортозамещение. Перспективы сотрудничества Беларуси и Узбекистана обсудили в Минске в рамках заседания межправительственной комиссии. Товарооборот между странами растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Гракун о сотрудничестве с Узбекистаном: мы заинтересованы в поставках комбикормов и обучении специалистов-1

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
В рамках сельского хозяйства идет разработка посадки садов или ягодников в Узбекистане. Мы прорабатываем вопрос поставки семенного материала, в первую очередь картофеля. Наши сорта прошли испытания и показали хорошие результаты. Поэтому есть договоренность о поставке семенного материала, продовольственного картофеля. Также мы заинтересованы в поставках комбикормов производства БНБК для рыбы, для птицы, для крупного рогатого скота. И в обучении специалистов в наших высших учебных заведениях аграрного профиля.  

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# Беларусь-Узбекистан # общество # Фотофакт

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