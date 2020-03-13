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21 и 22 марта в Минске не будут работать 5 станций красной ветки метро

13 марта 2020 14:56
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Новости Беларуси. 21 и 22 марта не будут работать пять станций красной ветки столичного метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

21 и 22 марта в Минске не будут работать 5 станций красной ветки метро-1

Будет закрыт участок от Фрунзенской до Каменной Горки. В эти дни метростроители проведут врезку стрелки, которая соединит Автозаводскую со строящейся третьей линией Зеленолужской.

21 и 22 марта в Минске не будут работать 5 станций красной ветки метро-4

Отсутствие подземки компенсируют дополнительные автобусы и троллейбусы, которые будут останавливаться у всех станций метро. Работы запланированы в выходные, поэтому больших транспортных проблем возникнуть не должно.

21 и 22 марта в Минске не будут работать 5 станций красной ветки метро-7

# Минское метро # общество # Фотофакт

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