Почему минчане во время бомбёжки в 1941-м бежали на кладбище?
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Бомбежки Минска начались в два этапа. Ранним утром атаковали окраины города, ближе к вечеру центральные здания Минска превратились в груды пепла.
23 июня 1941 года немцы поставили крест на Минске, но быть хозяевами в их в родном городе горожане не дали.
То, что окна пора защищать от взрывной волны, на улице Студенческой поняли первыми.
Ирина Двинова, минчанка:
В воскресенье прилетала немецкая разведка. И там был ремонт дома, они решили, что это партизанский штаб. Поэтому первые бомбы упали в этот дом. Много там жертв было – там было четыре или пять квартир.
Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»
Стратегические здания города первыми попали под обстрел люфтваффе. Железнодорожный вокзал, аэропорт, а между ними – частный сектор с мирными жителями.
Ирина Двинова:
Осколки летели во все стороны, пожар. Люди стали прятаться в садах, кто в огороде. В домах никого не оставалось.
В панике и ужасе люди искали убежище на окраине города. Целыми районами под вой воздушной тревоги бежали на кладбище – прошел слух, что их немцы не бомбят.
Геннадий Юшкевич, минчанин:
Бомбы попадали, но не зажигательные, а так. Многое было разрушено. А здесь шел центральный водопровод, и вода таким сильным потоком плыла по улице, в этой воде плыли трупы.