Почему минчане во время бомбёжки в 1941-м бежали на кладбище?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл. Бомбежки Минска начались в два этапа. Ранним утром атаковали окраины города, ближе к вечеру центральные здания Минска превратились в груды пепла.

23 июня 1941 года немцы поставили крест на Минске, но быть хозяевами в их в родном городе горожане не дали. То, что окна пора защищать от взрывной волны, на улице Студенческой поняли первыми.

Ирина Двинова, минчанка:

В воскресенье прилетала немецкая разведка. И там был ремонт дома, они решили, что это партизанский штаб. Поэтому первые бомбы упали в этот дом. Много там жертв было – там было четыре или пять квартир. Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»

Стратегические здания города первыми попали под обстрел люфтваффе. Железнодорожный вокзал, аэропорт, а между ними – частный сектор с мирными жителями. Ирина Двинова:

Осколки летели во все стороны, пожар. Люди стали прятаться в садах, кто в огороде. В домах никого не оставалось.

В панике и ужасе люди искали убежище на окраине города. Целыми районами под вой воздушной тревоги бежали на кладбище – прошел слух, что их немцы не бомбят.