Уникальный для Беларуси Духовно-образовательный центр открылся под Солигорском

Новости Беларуси. В новогоднем календаре Рождество Христово для всех верующих - особенный праздник. Тысячи прихожан устремляются в церкви. В Солигорске открыл свои двери Духовно-образовательный центр. О том, как зажечь свет в душе этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Самая древняя православная святыня Солигорского района - Свято-Покровский храм в деревне Чижевичи.

В будущем октябре ему исполнится 220 лет. Деревянный храм выстоял в бурном потоке исторических событий и стал отправной точкой для созднаия в окрестностях города шахтеров уникального Духовно-образовательного центра.