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Уникальный для Беларуси Духовно-образовательный центр открылся под Солигорском

04 января 2015 16:01
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Новости Беларуси. В новогоднем календаре Рождество Христово для всех верующих - особенный праздник. Тысячи прихожан устремляются в церкви. В Солигорске  открыл свои двери Духовно-образовательный центр. О том, как зажечь свет в душе этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Самая древняя православная святыня Солигорского района - Свято-Покровский храм в деревне Чижевичи.

В будущем октябре ему исполнится 220 лет. Деревянный храм выстоял в бурном потоке исторических событий и стал отправной точкой для созднаия в окрестностях города шахтеров уникального Духовно-образовательного центра.

# общество # Православные в Беларуси

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