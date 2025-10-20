«Нужны амбициозные, энергичные действия!» О чём договорился Лукашенко с главой Мордовии?

Промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационные технологии, наука и даже киноискусство – вот те направления, где Беларуси и уникальному региону России – Республике Мордовия – нужны достойные прорывные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О них, а еще о необходимости амбициозных и энергичных действий в сотрудничестве Беларуси и Мордовии 20 октября заявил Александр Лукашенко на встрече во Дворце Независимости с главой российского региона Артемом Здуновым. В основе прагматичных союзных отношений, разумеется, экономика. Пока товарооборот Беларуси и Мордовии составил немногим более 130 миллионов долларов в эквиваленте, но это далеко не предел наших возможностей и промышленной базы обеих сторон. Президент предложил максимально развивать уже действующие совместные проекты в микроэлектронике, вагоностроении, производстве лифтов. Наши сильные стороны – поставки продовольствия и сельхозтехники. Но о каком фильме вдруг заговорили на встрече и при чем тут США? Репортаж Евгения Пустового. Это Мордовия. Она является ближайшей к Москве российской республикой. До столицы 400 километров. А теперь Мордовия готова стать ближе и к Минску. Вопрос не в расстоянии, а в сотрудничестве.

– Первый заместитель председателя правительства.

– Как всегда, самое тяжелое на женщинах.

– Экономика и финансы. И деньги тоже доверяем. Для главы российского региона интерьеры белорусского Дворца Независимости знакомы. Два года назад уже был в Минске. Договоренности выполнены. Время новых проектов, энергичного сотрудничества, как спортивная жизнь руководителя этого региона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, что вы ведете в центре нашей России самый активный образ жизни, в том числе по любимым видам нашего спорта. В экономике нам нужны столь же амбициозные, энергичные действия, конечно, достойные и прорывные проекты. Читайте здесь. В переговорах с белорусской стороны участвуют министр иностранных дел, это традиция, руководитель налогового ведомства, он сопровождает высоких гостей, министр промышленности, исконная экспортная область, и глава Минздрава, фармацевтика – новая ниша для сотрудничества.

Артем Здунов, глава Мордовии (Россия):

Традиционно – фармацевтика. Мы рассказали о новых продуктах, новых лекарствах, борьбе с онкологией, ожирением, сахарным диабетом. Очень заинтересовало это Президента. Ну и, конечно, здесь вопрос сертификации. В Беларуси очень жесткий ГОСТ, жесткие требования. Это правильно, потому что это здоровье людей. Договорились, чтобы через совместные исследования эти лекарства работали здесь и не только. Специалисты, особенно Академия наук Беларуси, нам очень в этом плане помогают. Алюминиевые трубки для «Атланта» – из Мордовии, а пластиковая оплетка для проводов – в Мордовию. Российские компаньоны осветили путь и для Брестского лампового завода. Это лишь детали общей стратегии сотрудничества. «Других производителей нет». Глава Мордовии рассказал о перспективах региона в Бресте. У правительственной делегации из Мордовии серьезные планы. С Беларусью работают 60 предприятий региона. Руководители 20 стали участниками сегодняшнего бизнес-форума.

Игорь Шарковский, генеральный директор АО «Станкостроитель» (Россия):

Посетили мы вашу прекрасную Республику Беларусь с одной и единственной целью. Даже не с одной, наверное, а с двумя. Во-первых, увидеть братьев-белорусов. А второе – наладить коммерческие контакты с нашими коллегами. Нас очень интересуют вагоностроительные компании, компании машиностроительной отрасли. Для того чтобы осуществлять поставки того или иного технологического оборудования напрямую.

Елена Канайкина, генеральный директор ООО ИТЦ «Базис» (Россия):

Мы, наверное, единственные представители коммерческой организации, которые делают программное обеспечение и вообще какой-то продукт именно для органов государственной власти и учреждений. Мы делаем продукт социальной направленности, который позволяет осуществлять процессы предоставления услуг социальных, начиная от подачи заявлений и заканчивая каким-то результатом.

Игорь Силин, генеральный директор производственной компании «Верстакофф» (Россия):

Мы в Беларуси не первый раз и с Беларусью активно сотрудничаем. Сегодня большая часть переговоров склонялась к тому, чтобы расширить сотрудничество, ну и, безусловно, найти новых партнеров, мы могли бы представлять интересы на территории Российской Федерации, ну и наши интересы тоже здесь. Этот визит бизнес-кругов – не просто промышленный туризм. Обоюдный интерес разглядели флагманы станкостроения и компании, занимающиеся медицинскими технологиями. Подписано сразу несколько соглашений. Стоимость контрактов – более 300 миллионов российских рублей. Потенциал промышленной кооперации и важность гуманитарного сотрудничества обсудили в правительстве. С главой Мордовии встретился вице-премьер Виктор Каранкевич. Он курирует те сферы, которые являются треками нашего сотрудничества. Но основа – это гуманитарная составляющая.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Уверен, что мы способны найти взаимовыгодные точки соприкосновения в аграрно-промышленном комплексе и ЖКХ. В этих сферах имеется большой потенциал для развития сотрудничества. Важно также активно развивать сотрудничество по всему спектру гуманитарных направлений: наука и образование, культура, искусство, побратимские связи, кинематография. Артем Здунов успел посетить Брестскую крепость. Столица Мордовии Саранск и наш Брест могут стать городами-побратимами. И возложил венок к монументу Победы. Несмотря на очень плотный график, глава региона успел сходить в кино. На «Классную». О воспитании молодежи разговор с белорусским Батькой.