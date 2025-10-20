«Нужны амбициозные, энергичные действия!» О чём договорился Лукашенко с главой Мордовии?
Промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационные технологии, наука и даже киноискусство – вот те направления, где Беларуси и уникальному региону России – Республике Мордовия – нужны достойные прорывные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О них, а еще о необходимости амбициозных и энергичных действий в сотрудничестве Беларуси и Мордовии 20 октября заявил Александр Лукашенко на встрече во Дворце Независимости с главой российского региона Артемом Здуновым.
В основе прагматичных союзных отношений, разумеется, экономика. Пока товарооборот Беларуси и Мордовии составил немногим более 130 миллионов долларов в эквиваленте, но это далеко не предел наших возможностей и промышленной базы обеих сторон.
Президент предложил максимально развивать уже действующие совместные проекты в микроэлектронике, вагоностроении, производстве лифтов. Наши сильные стороны – поставки продовольствия и сельхозтехники. Но о каком фильме вдруг заговорили на встрече и при чем тут США?
Репортаж Евгения Пустового.
Это Мордовия. Она является ближайшей к Москве российской республикой. До столицы 400 километров. А теперь Мордовия готова стать ближе и к Минску. Вопрос не в расстоянии, а в сотрудничестве.
– Первый заместитель председателя правительства.
– Как всегда, самое тяжелое на женщинах.
– Экономика и финансы. И деньги тоже доверяем.
Для главы российского региона интерьеры белорусского Дворца Независимости знакомы. Два года назад уже был в Минске. Договоренности выполнены. Время новых проектов, энергичного сотрудничества, как спортивная жизнь руководителя этого региона.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю, что вы ведете в центре нашей России самый активный образ жизни, в том числе по любимым видам нашего спорта. В экономике нам нужны столь же амбициозные, энергичные действия, конечно, достойные и прорывные проекты. Читайте здесь.
В переговорах с белорусской стороны участвуют министр иностранных дел, это традиция, руководитель налогового ведомства, он сопровождает высоких гостей, министр промышленности, исконная экспортная область, и глава Минздрава, фармацевтика – новая ниша для сотрудничества.
Артем Здунов, глава Мордовии (Россия):
Традиционно – фармацевтика. Мы рассказали о новых продуктах, новых лекарствах, борьбе с онкологией, ожирением, сахарным диабетом. Очень заинтересовало это Президента. Ну и, конечно, здесь вопрос сертификации. В Беларуси очень жесткий ГОСТ, жесткие требования. Это правильно, потому что это здоровье людей. Договорились, чтобы через совместные исследования эти лекарства работали здесь и не только. Специалисты, особенно Академия наук Беларуси, нам очень в этом плане помогают.
Алюминиевые трубки для «Атланта» – из Мордовии, а пластиковая оплетка для проводов – в Мордовию. Российские компаньоны осветили путь и для Брестского лампового завода. Это лишь детали общей стратегии сотрудничества.
«Других производителей нет». Глава Мордовии рассказал о перспективах региона в Бресте.
У правительственной делегации из Мордовии серьезные планы. С Беларусью работают 60 предприятий региона. Руководители 20 стали участниками сегодняшнего бизнес-форума.
Игорь Шарковский, генеральный директор АО «Станкостроитель» (Россия):
Посетили мы вашу прекрасную Республику Беларусь с одной и единственной целью. Даже не с одной, наверное, а с двумя. Во-первых, увидеть братьев-белорусов. А второе – наладить коммерческие контакты с нашими коллегами. Нас очень интересуют вагоностроительные компании, компании машиностроительной отрасли. Для того чтобы осуществлять поставки того или иного технологического оборудования напрямую.
Елена Канайкина, генеральный директор ООО ИТЦ «Базис» (Россия):
Мы, наверное, единственные представители коммерческой организации, которые делают программное обеспечение и вообще какой-то продукт именно для органов государственной власти и учреждений. Мы делаем продукт социальной направленности, который позволяет осуществлять процессы предоставления услуг социальных, начиная от подачи заявлений и заканчивая каким-то результатом.
Игорь Силин, генеральный директор производственной компании «Верстакофф» (Россия):
Мы в Беларуси не первый раз и с Беларусью активно сотрудничаем. Сегодня большая часть переговоров склонялась к тому, чтобы расширить сотрудничество, ну и, безусловно, найти новых партнеров, мы могли бы представлять интересы на территории Российской Федерации, ну и наши интересы тоже здесь.
Этот визит бизнес-кругов – не просто промышленный туризм. Обоюдный интерес разглядели флагманы станкостроения и компании, занимающиеся медицинскими технологиями. Подписано сразу несколько соглашений. Стоимость контрактов – более 300 миллионов российских рублей.
Потенциал промышленной кооперации и важность гуманитарного сотрудничества обсудили в правительстве. С главой Мордовии встретился вице-премьер Виктор Каранкевич. Он курирует те сферы, которые являются треками нашего сотрудничества. Но основа – это гуманитарная составляющая.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Уверен, что мы способны найти взаимовыгодные точки соприкосновения в аграрно-промышленном комплексе и ЖКХ. В этих сферах имеется большой потенциал для развития сотрудничества. Важно также активно развивать сотрудничество по всему спектру гуманитарных направлений: наука и образование, культура, искусство, побратимские связи, кинематография.
Артем Здунов успел посетить Брестскую крепость. Столица Мордовии Саранск и наш Брест могут стать городами-побратимами. И возложил венок к монументу Победы. Несмотря на очень плотный график, глава региона успел сходить в кино. На «Классную». О воспитании молодежи разговор с белорусским Батькой.
Артем Здунов, глава Мордовии (Россия):
Особенно приятно, что визит совпал с Неделей родительской любви. Для нас это принципиальные вещи. Все, что мы ремонтируем, строим, делаем для инфраструктуры, мы делаем для будущих поколений. Самые светлые впечатления после посещения Бреста, Брестской крепости. Мы выросли на этом всем. Впервые в жизни появилась такая возможность. Наших детей надо воспитывать вместе, в единой парадигме.
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