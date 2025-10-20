Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Латвия откатывается назад в цифровизации: самоуправления грозятся перейти с электронных документов на бумажные. Причина – экономия на обслуживании системы. Андрей Николаевич, вы как считаете, до каких еще базовых настроек могут откатиться прибалты?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

До заводских. А в их случае, в отсутствии у прибалтов заводов, до феодальных и средневековых. Там ведь беда не только с экономией на обслуживании электронной системы, там беда с тем, что все меньше людей понимает, как с ней работать и что это такое вообще. Потому что одни уехали, другие вымерли, третьих сейчас выгоняют. А какие-нибудь смышленые индусы или пакистанцы к прибалтийским лимитрофам на санитарный кордон даже работать не поедут, бо нема дурных!

Красную черту, мне кажется, прибалты провели уже давно: когда эстонцы стали сносить памятники красноармейцам, когда латыши приняли законы о негражданах, когда литовцы согласились закрыть самое лучшее, что у них было – Игналинскую АЭС.