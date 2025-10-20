Прибалты откатываются до «заводских настроек» – что происходит? Объяснил Муковозчик
Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».
Латвия откатывается назад в цифровизации: самоуправления грозятся перейти с электронных документов на бумажные. Причина – экономия на обслуживании системы. Андрей Николаевич, вы как считаете, до каких еще базовых настроек могут откатиться прибалты?
Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
До заводских. А в их случае, в отсутствии у прибалтов заводов, до феодальных и средневековых. Там ведь беда не только с экономией на обслуживании электронной системы, там беда с тем, что все меньше людей понимает, как с ней работать и что это такое вообще. Потому что одни уехали, другие вымерли, третьих сейчас выгоняют. А какие-нибудь смышленые индусы или пакистанцы к прибалтийским лимитрофам на санитарный кордон даже работать не поедут, бо нема дурных!
Красную черту, мне кажется, прибалты провели уже давно: когда эстонцы стали сносить памятники красноармейцам, когда латыши приняли законы о негражданах, когда литовцы согласились закрыть самое лучшее, что у них было – Игналинскую АЭС.
С этого момента вся тройка соседей неумолимо двинулась в средневековье. Обратно. К базовым настройкам. Никогда у литовцев не будет ни энергетики, ни науки. У латышей – ни музыки, ни кабаре «Юрас перлас». А когда у эстонцев закончатся горючие сланцы еще с советских времен, они все вымерзнут. Как мамонты.
Но, скорее всего, феодализм возьмет свое, и будут жмудины, латгалы и чухонцы обслуживать немецких, и даже польских, и даже финских псов-рыцарей. Во всех смыслах, президент Латвии не даст соврать.
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