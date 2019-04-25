Закулисье. Рассказываем, как снимали ток-шоу в стенах Мирского замка

Новости Беларуси. «В обстановке мира» – теперь на телеканале СТВ будут обсуждать самые актуальные события и острые вопросы, касающиеся каждого из нас, нашего общего дома, соседей по планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк – депутат и историк – стал ведущим проекта. Он и его гости – политики, общественные деятели, эксперты – еженедельно будут собираться за историческим круглым столом, чтобы слушать и слышать иногда полярные позиции друг друга. В первом выпуске обсудят тему Куропат и главные посылы обращения Президента к белорусскому народу. Корреспондент Алена Сырова продолжит.

Игорь Марзалюк, ведущий общественно-политического ток-шоу «В обстановке мира»:

Мир – это микромодель белорусского мира, который, в принципе, сохранился до сих пор. Это сочетание сумоўя вот этих культур и традиций, которые мы пронесли через столетия – во всяком случае, с XIV века. Это умение слышать чужую культурную традицию, не уничтожать ее, не растаптывать. Это то, что составляет стержень белорусской культурной традиции. Это то, что мы сохраняем до сих пор. Это умение мирно уживаться без конфликтов.

Основываясь на этой традиции и во имя ее продолжения, не взирая на обстановку в Мире новое ток-шоу и решили снимать. Древняя цитадель – молчаливый свидетель многовекового строительства белорусской государственности. Не оппонентов, скорее людей с разными мнениями на путь к общей цели вокруг себя собрал трехсотлетний дубовый стол в Портретном зале Мирского замка.

Эксперты, политики, общественные деятели. Игорь Марзалюк – ведущий нового проекта – готов слышать каждого, но в спорных моментах (а куда же без них, когда обсуждают насущное) рассчитывает на весомую поддержку.

Игорь Марзалюк:

Мне здесь помогают стены, потому что для меня это малая родина. Общественно-политическая передача, которую мы будем вести, будет направлена на консолидацию белорусов, белорусского общества над какими-то социально-политическими различиями. Потому что есть понятие государственных интересов, есть понятие национальных интересов.

Мы можем по-разному трактовать те или другие политические процессы, мы можем по-разному смотреть на какие-то различные стороны нашей жизни (социальные, политические, экономику). Но самое главное – что мы предлагаем взамен и ради чего мы это делаем.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы вносим двоякий смысл в название программы. В обстановке мира – это антураж, который мы сейчас видим. А также в обстановке мира – это в обстановке, в которой живет наша страна уже много лет. В этом году мы отмечаем 25-летие Конституции Республики Беларусь, 25-летие президентства. Все эти 25 лет прошли в обстановке мира, и нам кажется, главная задача – эту обстановку мира сохранить.

Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий, Игорь Марзалюк, Наталья Карчевская (первый заместитель министра культуры Беларуси) и зампред Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик в течение 40 минут будут обсуждать то, что касается каждого из нас. Контекст событий недели – послание Президента, выборы в Украине – и все это в единой канве «белорусского мира». В Портретном зале повсюду его символы, а особый шарм телекартинке добавят старинные детали экспозиции.

Передвижная телестудия обеспечивает красивую «картинку». Снимали разговор пять камер, которыми виртуозно «дирижировали» режиссеры. Но всем без исключения пришлось адаптироваться под нюансы работы в историческом месте.

Станислав Яркин-Москалев, заведующий службой режиссеров СТВ:

У нас очень много было оборудования. Мы в историческом зале, где дорогой отреставрированный паркет, разворачивали кран, расставляли камеры. Наши все операторы, техники ходили по паркету в бахилах, как в операционной.

Также бережно, как к интерьерам, к мнениям друг друга относились собеседники за круглым столом – несмотря на то, что в первом выпуске Игорь Марзалюк и его гости затронули политизированную тему памяти трагедии Куропат.