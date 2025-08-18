Нужно сделать туризм национальным проектом! Лукашенко провёл совещание с руководством Совета Министров

Первым вопросом в повестке стало развитие одного из важных направлений экономики – национального туризма. Совмин предложил передать функции регулятора в туристической сфере от Министерства спорта Национальному агентству по туризму, а также переподчинить его правительству. Указ по этому вопросу Президент на момент начала совещания не подписал: прежде глава государства решил поинтересоваться мнением широкого круга специалистов, что сейчас мешает действующему регулятору эффективно управлять отраслью и что изменится с принятием нового документа?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Напомню, на следующую пятилетку правительству поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму. Беларусь, ну мы это знаем, очень интересная страна для туристов, но дело же не только в интересе. Сложилась такая ситуация даже сейчас, насколько я в средствах массовой информации это вижу, свободных мест сегодня в гостиницах нет. И те, кто занимаются туризмом, сегодня полностью загружены. Если бы даже и хотели больше – невозможно. Но для того, чтобы было больше, Снопков и другие предлагают создать новое министерство. Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов к нам, понадобится повышение качества услуги и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.

Нельзя забывать про важнейшую составляющую – кадровый вопрос. Кто будет реализовывать, Николай Геннадьевич, ваши планы и программы. Как будет выстроено взаимодействие с регионами? Какая позиция губернаторов по вопросу этой реорганизации? Повторяю, нам не нужна реформа ради реформы. Создание новой управленческой структуры в сфере туризма не может ограничиться переименованием и переподчинением. Назрела необходимость кардинальных изменений, форм и методов работы по развитию туризма как внутри страны, так и на внешних рынках.