Народная музыка в тренде! Певица Ольга Любавина рассказала, как создавалась песня «Девичье сердечко»

Ольга Любавина, певица:

Любовь к народной музыке зародилась с детства, не было у меня каких-то других вокальных направлений, не было вариантов.

Юрий Царев, ведущий:

Сейчас есть второе дыхание у народной музыки, мы видим, что у молодого поколения просто проснулось вот это ощущение. Соцсети все забиты роликами, подражание. Я даже слышу эти вот фольклорные нотки в попсовой музыке. Как этот уникальный саунд удержать в нашем музыкальном мире?

Ольга Любавина:

Мне очень часто с детства говорили: кому нужна твоя народная музыка? Но я знала точно, что я должна только народное петь, потому что с детства мы пели с бабушкой эти произведения. Я думала, если не я, то никто.

Сейчас я знаю точно, что произведения, которые я пела, очень много ребят слушало эту музыку, потому что оно реально передавалось из поколения в поколение, как я называю, оно все равно у каждого из нас в крови, оно никогда не исчезнет, я уверена на 100 процентов.

Ольга Бурлакова:

Ваша песня, с которой вы сегодня к нам пришли, «Девичье сердечко». Как появилась? Чья она?

Ольга Любавина:

Написала мне девочка, которая и пишет мне тексты. Я недавно в себе распознала композиторские какие-то таланты. Я очень стеснялась, думала, что только композиторы должны великие писать. Но потом так случилось в моей жизни, что я переехала в деревню, вот первая песня, которая была написана, это «Вёска». А вторая – «Девичье сердечко». Девочка прислала мне несколько вариантов текстов. Это Алеся Март, она тоже из деревни, из Пинского района, познакомились мы в Минске. Эта песня сразу мне легла.