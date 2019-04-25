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Новейшие разработки молодых учёных представили на выставке «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси

25 апреля 2019 12:46
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Новости Беларуси. Приложение для людей, вынужденных передвигаться на инвалидных колясках, выпустят ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это мобильный навигатор, который будет отражать наиболее удобные и оптимальные маршруты с учетом безбарьерной среды и низкопольного транспорта.

Новейшие разработки молодых учёных представили на выставке «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси-1

Новейшие разработки молодых учёных представили на выставке «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси-3

Новейшие разработки молодых учёных представили на выставке «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси-5

Работа ведется совместно с Министерством транспорта, которое предоставляет информацию о маршрутах и расписании «удобных» рейсов.

Новейшие разработки молодых учёных представили на выставке «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси-8

Юлия Стефняк, разработчик мобильного приложения:
На данном этапе реализации проекта с нами работает команда волонтеров, которые собирают информацию о безбарьерной среде в нашем городе: зеленым помечает свободные пути, красным – где сложно передвигаться на инвалидной коляске и оранжевым – места, которые человек может преодолеть с небольшой помощью.

Новейшие разработки молодых учёных представили на выставке «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси-11

С новейшими разработками молодых ученых можно ознакомиться в Академии наук. Здесь развернулась выставка «Молодая академия – IT страна». На ней представлены возможности информационных технологий для сельского хозяйства, биологии, медицины, автомобилестроения.

Новейшие разработки молодых учёных представили на выставке «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси-14

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Среди наиболее ярких разработок, которые сегодня представлены (многие из них представлены сегодня впервые), хотел бы выделить работы наших медиков. Они разработали программный продукт, который позволяет регистрировать и проводить обработку данных электрических сигналов нервной ткани.

Эта работа стоит у истоков создания искусственного интеллекта для того, чтобы мы сегодня не только поняли, как работает и устроен наш мозг, но и для того, чтобы мы смогли создать уже в последующем и нейронные сети.

Достижениями Академии наук сегодня успешно пользуются и за рубежом. Экспорт товаров и услуг в 2018 году превысил 56 миллионов долларов. Такую цифру озвучили на ежегодной сессии Общего собрания.

Новейшие разработки молодых учёных представили на выставке «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси-17

# Ученые # общество # Юлия Стефняк # Андрей Иванец # Фотофакт

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