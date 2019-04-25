«Люди ищут справедливости». Какие вопросы задают на выездных приёмах у представителей Администрации Президента

Так, 25 апреля в проблемы минчан вникал начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский. Личный прием он провел в Администрации Октябрьского района. Сюда поступило чуть больше десятка обращений. И все они, что называется, взяты на карандаш.

Андрей Мательский, начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента:

Люди ищут справедливости. Мы должны либо разъяснить им, как по закону.

В частности, приходят люди обжаловать судебное решение, судебные приговоры. Конечно, в этой ситуации мы вряд ли можем изменить решение суда. Мы рассказываем о процедуре обжалования, механизмы, которые предусмотрены законом, чтобы пересмотреть дело, если человек считает, что приговор по этому делу или решение суда были вынесены несправедливо.

Думаю, что мы всё внимательно проработаем, изучим и найдем способы, как помочь.

Добавим, приемы граждан проходят по всей стране. Записаться на личную встречу с представителями Администрации Президента можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан исполнительных комитетов.