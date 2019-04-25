«Люди ищут справедливости». Какие вопросы задают на выездных приёмах у представителей Администрации Президента

Новости Беларуси. Земельные вопросы, трудоустройство, материальная помощь. Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 25 апреля в проблемы минчан вникал начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский. Личный прием он провел в Администрации Октябрьского района. Сюда поступило чуть больше десятка обращений. И все они, что называется, взяты на карандаш.
Андрей Мательский, начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента:
Люди ищут справедливости. Мы должны либо разъяснить им, как по закону.
В частности, приходят люди обжаловать судебное решение, судебные приговоры. Конечно, в этой ситуации мы вряд ли можем изменить решение суда. Мы рассказываем о процедуре обжалования, механизмы, которые предусмотрены законом, чтобы пересмотреть дело, если человек считает, что приговор по этому делу или решение суда были вынесены несправедливо.
Думаю, что мы всё внимательно проработаем, изучим и найдем способы, как помочь.
Добавим, приемы граждан проходят по всей стране. Записаться на личную встречу с представителями Администрации Президента можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан исполнительных комитетов.