Что изменится на дорогах Беларуси с 1 сентября? Анонс «По существу»

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудят новые ПДД.