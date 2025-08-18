Что изменится на дорогах Беларуси с 1 сентября? Анонс «По существу»

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь?
Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудят новые ПДД.
Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира сканируйте QR-код, который появится на экранах, он перенаправит в чат трансляции на YouTube-канале. Задавайте вопросы и оставляйте комментарии. Наиболее актуальные прозвучат в прямом эфире.
Не пропустите «По существу» этим вечером. Начало в 18:30 на СТВ.