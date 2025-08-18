В Минске стартовали съёмки фильма «Близнецы Освенцима». Поговорили с режиссёром о проекте

В Минске стартовали съемки документально-художественного короткометражного фильма «Близнецы Освенцима». Проект раскрывает бесчеловечную суть нацизма. В основе сюжета история двух близнецов, которые попали в Освенцим, но смогли выстоять в нечеловеческих условиях и не утратили жажду жизни. Подробнее о самом фильме и о съемках рассказала гостья.

Ольга Борискевич, режиссер, член Белорусского союза кинематографистов:

У нас в Беларуси живут действительно люди, которые были в Освенциме, их воспоминания очень важны. Очень хочется, чтобы наше подрастающее покорение, когда видит бабушку в транспорте либо дедушку, понимали, что их детство отличалось от того детства, которое у наших детей сегодня. От того изобилия, от всех бытовых радостей. Потому что очень многие люди рассказывают, насколько было все разрушено, и им вся жизнь ушла на то, чтобы восстановить страну, восстановить мир.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Фильм «Близнецы Освенцима» – это реальная история про близнецов, которые попали в этот концлагерь?

Ольга Борискевич:

Это больше собирательный образ, потому что именно в этом концлагере, как в принципе и в других, проводились очень жестокие опыты на людях, в том числе на детях. И именно в Освенциме опыты проводились на близнецах. Поэтому истории, которые рассказывали мне очевидцы, которые были в Освенциме и которые были не настолько маленькими, что у них есть воспоминания, которые они хотят передать, поделиться. Вот из этих воспоминаний и родился такой собирательный образ. В сюжет будут также включены и варианты, скажем так, где-то в стихотворной форме, где-то в прозаической форме включены варианты воспоминаний, те, которые люди сами пишут, как свои личные воспоминания, которые хотят передать своей семье.