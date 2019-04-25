Подробности резонансных дел раскрыли на конференции по уголовной политике и досудебному производству в Минске

Новости Беларуси. Подробности нескольких резонансных дел стали известны 25 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь открылась Международная конференция по уголовной политике и досудебному производству.
Как сообщили перед началом форума в Следственном комитете нашей страны, на заключительной стадии находится расследование убийства бизнесмена в Березино: предъявлено обвинение, материалы готовятся для направления в суд. Также в течение месяца в суд может поступить дело о педофиле из Новополоцка.
Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Дело находится на заключительной стадии расследования. Планируем в течение месяца передать его в суд. К сожалению, подробности я оглашать здесь не могу, потому что это касается в том числе и личной жизни потерпевших несовершеннолетних.
Минский форум собрал правоохранителей и ученых из Беларуси, Литвы, России и Франции. На протяжении двух дней эксперты обсудят вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. В центре внимания также нормотворческие инициативы Следственного комитета нашей страны в сфере досудебного уголовного производства.