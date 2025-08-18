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В Академии МВД прошёл спортивный праздник первокурсников

18 августа 2025 08:18
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Спортивный праздник для новобранцев Академии МВД в ведомственном учебном центре в Горанях объединил курсантов и их близких, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Академии МВД прошёл спортивный праздник первокурсников-2

Мини-футбол, волейбол, эстафеты, перетягивание каната, прыжки в длину – в каждой из дисциплин определились сильнейшие. Традиционно спортивные старты состоялись спустя две недели после начала учебного сбора первокурсников. Курс молодого бойца проходят 444 человека. Среди них 15 девушек. Они учатся на уголовно-исполнительном факультете и на факультетах криминальной милиции, милиции общественной безопасности.

В Академии МВД прошёл спортивный праздник первокурсников-4

Ребята, видно, что очень сдружились за эти две недели, очень друг за друга держатся, болеют и очень хорошо поддерживают, а мы их, естественно. 

Теперь оставшиеся две недели новобранцы бросят все силы на подготовку к важному событию – принесению присяги на верность белорусскому народу. Церемония состоится 29 августа на столичной Площади Государственного флага.

# Спортивные соревнования # Академия МВД Республики Беларусь

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