Закрытие мотосезона, награждение минчан и пробежка на шпильках. Рассказываем, с каким размахом столица Беларуси отметила 952-летие

Новости Беларуси. В эти выходные Минск отмечает 952 день рождения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Уверена, у вас есть своя история про столицу. У меня же их многие сотни. Я родилась и живу здесь, в этом городе, и каждый день ему удивляюсь. Удивляюсь, какой он разный, иногда до противоположности. Удивляюсь, как он меняется, иногда буквально на глазах. Удивляюсь то и дело появляющимся объектам. Удивляюсь желтым вазам и желанию покрасить что-то в розовый цвет. Удивляюсь и люблю. Люблю мой город.

У Минска непростая история. Даже первое упоминание в 1067 году связано с великой битвой. «И встретились противники на Немиге месяца марта в третий день; и был снег велик, и пошли друг на друга. И была сеча жестокая, и многие пали в ней». Через Минск прошла далеко не одна война, город разрушали, но всякий раз восстанавливали, чтобы в конечном счете он стал таким, каким стал.

Что до праздника, то в 2019 году он был традиционен. О том, как в Минске отмечали День города, Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

День рождения бывает только раз в году. И отмечают его так, чтобы воспоминания остались на следующие 12 месяцев. Минску – 952. В ритме праздника не забывают о главном: о тех, кто сделал жизнь белорусов мирной, и благодаря кому столица стала по-настоящему любимой миллионами. Официальный старт торжествам был дан утром у стелы «Минск – город-герой».

Центр города заиграл всеми возможными красками. Колорит культур в Верхнем городе, силовой экстрим и дрифт.

Рев моторов уж точно привлек внимание всех. Финальный аккорд байкерского сезона: восьмитысячная колонна железных коней проделала путь от Кургана Славы и финишировала на Немиге. Гости из десятков стран мира громко и атмосферно поздравили горожан.

Сегодня вряд ли кого-то удивишь представительницей прекрасного пола за рулем железного коня. А вот скоростные соревнования на своих двоих – а точнее, еще и на шпильках – зрелище необычное.

Адреналин зашкаливает, самое главное – добежать, не упасть, ничего не потерять. Ходишь-ходишь, но не бегаешь на каблуках, только если через дорогу или за автобусом.

15 сентября было такое ощущение, что бежал весь город. 40 тысяч человек вышли на старт Минского полумарафона. Кто-то бежал за медалью и рекордом, кто-то – за компанию. В ярко-красной форме вышли и представители нашего телеканала. «Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон 16 человек – журналисты, ведущие, операторы и технические работники. Пока одни преодолевали дистанцию, другие это событие освещали. Ведь тут главное – командная работа.

Пока одни финишировал на забеге, другие делали первые шаги навстречу новому этапу в жизни. Среди музыкального разнообразия в городе звучал и свадебный марш. День рождения семьи в день рожденья столицы. Девять пар – по одной из каждого района Минска – произнесли клятвы верности в историческом месте.

Согласно легенде, три сотни лет назад, когда на месте концертного зала находился храм Святого Духа, городничий принял решение именно здесь проводить торжественные церемонии бракосочетания. Среди поддержавших традицию и новоиспеченная семья Заяц.

Егор и Татьяна Заяц, молодожены:

Мы не ожидали. Нам предложили, мы, конечно, согласились. Для нас это честь. Всего в День города стало на 200 семей больше. Главное богатство нашей столицы – люди, а праздник – самое время, чтобы подвести итоги и просто поблагодарить за проделанную работу. За звание самой широкой улыбки можно было даже не бороться, стоило заглянуть на Октябрьскую площадь: награждение «Минчанин года».

Алексей Матруненок, минчанин года-2019, старшина внутренней службы, старший пожарный ПАСЧ № 3 Заводского РОЧС:

Гордость за себя, что достиг таких высот. Буду стараться становиться с каждым годом еще лучше.

Станислав Третьяк, минчанин года-2019, врач травматолог-ортопед:

Огромная честь для меня – получить настолько важную и почетную награду. Это очередной стимул для дальнейших рабочих успехов.

Дмитрий Головинский, минчанин года-2019, тренер по спорту «Гребной слалом» ГУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района»:

Наградили. Был рад познакомиться с людьми, которых удостоили такого же звания. Люди работают, люди ценят свою работу.

Все это одна сторона медали. А вот что стоит за наградами – представить сложно, да и не нужно. Наши герои (а по-другому их и не назовешь, сейчас поймете, почему) позволили нам провести рабочий день с ними.

За каждой секундой – спасенная жизнь, а за плечами не только огонь, но и вода, и медные трубы. Обычно этих героев показывают в новостях при ЧС или же по случаю масштабных учений. Сегодня – исключение, но образ неизменный: спецкостюм, кислородный баллон и каска.

Алексей в профессии пять лет. Это мечта детства, так что пришлось убедить семью во временном прекращении династии милиционеров. Как парень говорит, главное для него – спасенная человеческая жизнь. Сегодня еще одна награда нашла своего героя.

Алексей Матруненок:

Был в недоумении, изначально не поверил в свою победу. Это мое жизненное направление. Начинаем нести службу с восьми утра и уже до следующего дня. Дежурим сутки. Бывает по 10 выездов за смену.

По статистике только в нашей столице в день 101 и 112 набирают полторы тысячи раз. Спасатели никогда не прощаются за руку – примета плохая. Вместо этого желают друг другу сухих рукавов, чтобы дежурство прошло без происшествий. Ведь как оно закончится, не знает никто. Алексей Матруненок:

К нам сообщение поступило, что на территории детского сада обнаружили змею. По выезду мы предполагали, что у нас в Беларуси мелкие змеи, поэтому по прибытию не ожидали увидеть двухметрового питона. Экзотическая была змея. Мы ее отловили, передали в зоопарк. Была спасена и доставлена в нужные руки.

Они несут свою вахту и днем, и ночью, и в праздники. Да и сейчас Алексей со своими коллегами начеку – в любую секунду полная боевая готовность. Как оказать помощь населению не понаслышке знает и Станислав. Уникальные операции, риски, надежда и вера – все это благородная профессия врача. Со школьной скамьи теперь уже заведующий отделением грезил стать доктором. Анатомия и биология были самыми любимыми предметами, а в 9 классе пришло осознанное решение. И вот сегодня сотни маленьких пациентов и их родители благодарят Станислава. А он в свою очередь, хоть очень скромно, но говорит спасибо за столь почетное звание.

Станислав Третьяк:

Новость была достаточно неожиданная. Конечно, сразу же такой прилив сил, потому что каждая награда – очередной шаг для последующих действий. Каждый пациент, как и рабочие дни, а зачастую и ночи, не похож друг на друга. Особенно если речь идет о детях. Станислав Третьяк:

Специфика работы с детьми заключается в том, что мы работаем не только с детьми, но и с мамами, папами, бабушками и дедушками. Смотрим мы на него не свысока, на уровне его глазок. Конечно, всегда переживаешь, как любой отец, отец двух детей, за судьбу каждого нашего пациента. И радуешься его улыбочке, когда он выписывается. Это вот самые прекрасные для нас моменты.

Работа с детьми – дело непростое, хотя Дмитрий так не считает. Уже 8 лет он воспитывает спортивный дух у подрастающего поколения.

В прошлом спортсмен, дошел до уровня национальной команды. Правда, до главной мечты – Олимпийских игр – так и не добрался. Зато сейчас есть кого направлять в верное русло.

Дмитрий Головинский:

На данный момент детишки, которые у меня занимаются, в 6-8 лет уже мастера спорта. Я работаю на двух работах. Первая часть – до четырех часов дня – мастер по производству спортивной экипировки. После я приезжаю на спортивную базу, где выполняю функции тренера. Рабочий день с 07:00 утра и до 21:00. Для меня моя работа – это жизнь. Это как цветы растут: я их посадил в землю, и они передо мной развиваются и цветут.

Представители абсолютно разных отраслей, возрастов и интересов. Но есть у них нечто общее, что проходит красной нитью через всю жизнь – любовь к родному городу и желание делать его лучше.