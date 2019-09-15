Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске

Новости Беларуси. Сейчас династия Леля занята на одном из самых знаковых объектов страны – они восстанавливают трехметровое изображение ордена «Победы» на нашей знаменитой одноименной площади, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Иногда мне жаль, что не я – счастливый продолжатель семейного подряда. Это такая прямо мечта – династия. Но, как знать, может быть, она начнется с меня. Как вряд ли знал наверняка реставратор Николай Леля-старший, что его дело продолжат сын и племянник.

Памятник с ритуальной площадкой и Вечным огнем был построен в 1954-м. Первый раз площадь и монумент обновляли через 30 лет после открытия, второй – вот сейчас. Завершат реконструкцию к 9 мая 2020 года – к 75-летию Великой Победы. Ну а пока работы идут полным ходом. И вот на этом самом полном ходу в реставрационный процесс внедрилась съемочная группа СТВ. Нашему оператору Дмитрию Травину позволили взобраться прямо к трехметровому ордену Победы, ну а специально для Анастасии Дехтяр сняли с сигнализации витрину в музее Великой Отечественной войны, где хранится реплика награды. И это далеко не все опорные точки сюжета.

На прямолинейном проспекте Независимости мирного Минска – легендарный круг, площадь и возвышающийся обелиск как символ, напоминание, что на историческом пути Победа – догма, через которую нельзя напрямки. В объезд и обязательно с осознанием, что это не памятный след прошлого, а каменный остров, возведенный 65 лет назад из слез, горя, крови и невероятного примера ярой борьбы за справедливость и собственную свободу. Площадь Победы – без пафоса – сердце столицы. Пришло время поддержать его здоровье .

За ширмой, на которой написано «реконструкция», скрыт процесс глобальной модернизации. Сам монумент окутан строительными лесами.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Сюда уж точно не ступала нога ни одной съемочной группы. Нам удалось пройти наверх, на ту самую 40-метровую высоту, где сияет звезда ордена «Победа».

Ну а пока – предыстория. Восстал из пепла разрушенный послевоенный Минск. Камни собраны, время облачать память в новые и вечные архитектурные формы. 50-й год.

Кстати, вот так круглая площадь выглядела тогда. Объявлен конкурс на создание памятника воинам и партизанам. Состязались более 70 авторов! Победили минские архитекторы Георгий Заборский и Владимир Король. «Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске Их проект сперва предполагал 48-метровую стелу. Но сроки поджимали, хотелось успеть к первому юбилею – 10-летию освобождения Минска, потому монумент получился ниже на 10 метров. Здесь каждый штрих – символ. На четырех постаментах замерли в бронзовых горельефах эпизоды, на которых в миниатюре оплавленная войной Беларусь. 51 бессмертно забронзовелый образ: командиры, солдаты, партизаны, мирные люди – дети и женщины. Опоясывают обелиск четыре венка – по количеству фронтов, освобождавших Беларусь.

Монументальный ансамбль за шесть с половиной десятилетий переживал три реконструкции. В 1984-м, когда в Минске открывали метро, круглая площадь стала овальной, тогда же появился и подземный мемориальный зал. Реставрировали памятник и в 2004-м. В этот раз памятник переживает самый масштабный апгрейд за всю историю. Гранитный ствол стелы рассматриваем вблизи: сколы, трещины, расхождение швов. Находясь у подножья, вряд ли рассмотришь такие раны.

Валерий Дудко художник-скульптор, реставратор ОАО «Белреставрации»:

Вода камень точит. И мы видим, какие процессы прошли в этот исторический период. Видим, как разошлись швы, как вода повредила блоки. Некоторые раздробились на кусочки, но основные монолиты целы. С профессиональной точки зрения реставратор выступает как хирург. Все необходимые моменты соблюдем, выдержим. Подберем необходимые материалы.

Когда создавался памятник, гранит привозили из Днепропетровска и Житомира. Сейчас планируют подобрать латки из белорусского микашевичского камня.

Вертикальный подъем по лесам, и мы на пике. Дотронуться до звезды – шанс явно не для каждого. Хотя если бы близнец ордена «Победы» появился, скажем, в мемориальном зале, на одну популярную достопримечательность в Минске стало бы больше. Звезда не потухла, а просто временно ушла с мирного небосклона. Под шатром реставраторы устроили настоящий косметический салон. Трехметрвое изображение ордена «Победы». Венец монумента выполнен из бронзы и ломоносовской смальты. Операция-реставрация звезды происходит на месте. Мозаика очищается и обрабатывается, подбираются изношенные элементы. Буквально через неделю у бригады наступит золотое время.

Николай Леля, бригадир, художник-реставратор ОАО «Белреставрация»:

Сложность в том, что это очень большая высота, ответственность, что значимость объекта – сохранение историко-культурного наследия. У нас идет большая война с ветром. Когда будет наноситься золото, ветра не должно быть.

Для Николая Николаевича это уже вторая реконструкция звезды. Уникальное ремесло позолотчика бригадир перенял у своего отца – известного реставратора Николая Кузьмича Леля. В семейном архиве сохранились кадры тридцатилетней давности: мастера впервые прикасаются к архитектурной реликвии.

На том же месте, но уже в другой компании. Эксклюзивное мастерство стало действительно семейной ценностью. Профессиональные секреты передаются от поколения к поколению. Теперь наверху трудится настоящий семейный подряд. Сын Николая Николаевича и племянник – тоже реставраторы-позолотчики. Для придания драгоценного лоска звезде в этот раз уйдет 44 грамма золота. Дорогого стоит во всех смыслах и настоящий орден Победы. Хоть на производство высшей военной награды СССР ушло всего 2 грамма золота, зато материальная ценность роскоши в другом.

Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела музея Великой Отечественной войны:

На каждый орден выделялось 80 мелких-мелких бриллиантов, хотя использовались только 74. Тогда это называлось «с учетом порчи». Награждений было 20. Но одно недействительно на сегодняшний день, потому что последний орден в 1978 году был вручен Брежневу. Когда пришел к власти Горбачев, этот орден был аннулирован.

Единственный белорус-кавалер ордена Победы – генерал Алексей Антонов. Родился знаменитый военачальник в Гродно. Сейчас его именем названы в родном городе улица и школа.

Алла Северинова, руководитель Музея Великой Отечественной войны СШ № 11 имени генерала армии А. И. Антонова:

За годы Великой Отечественной войны он разработал более 20 операций. Был единственным генералом армии, который был награжден орденом Победы.

Дар стратега Антонова раскрылся и во время подготовки к освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Операция «Багартион» стала верхом полководческого искусства нашего земляка. С формулировкой: «За планирование боевых операций и координацию действий фронтов» в июне 1945-го орден Победы и засиял на торжественном кителе Антонова.

Ради того, чтобы взглянуть на орден вблизи, нас специально впустили в Музей Великой Отечественной раньше посетителей и сняли с витрины сигнализацию. Анастасия Дехтяр:

Производство оригинала оценивалось в 250 тысяч долларов. Но это лишь, как модно сейчас гворить, реплика. Настоящего ордена Победы в Беларуси нет. Хотя нет, есть – в сердце Минска. Оригиналы ордена советских военачальников после смерти обладателей возвращались государству. Сейчас они в запасниках музеев Московского Кремля и Вооруженных Сил, и лишь копии наград выставлены на обозрение. Еще бы: на черном рынке реликвия оценивается в 10 миллионов долларов (редкость и драгоценность играют свою роль). Такая слава и криминальная история бросили тень и на звезду минской площади Победы. По слухам, во время реконструкции в 2004-м злоумышленники ночью забрались по строительным лесам и похитили два максибриллианта. Вот только вряд ли от этого они смогли обогатится… Имитация бриллиантов – всего таких около 200 – единственные элементы звезды, которые обновляют в мастерских. Алмазы были сделаны по спецзаказу на стеклозаводе «Неман». Годы им нипочем, а вот время оставляет налет.

Николай Белаец на стройплощадке буквально на разрыв. То, что он руководит здесь всеми процессами, выдает стопка чертежей и документов под мышкой. За 20 лет, что в профессии, это, пожалуй, самый сложный объект: историческая ценность связана с динамикой современности, да и моральная ответственность высока.

Николай Белаец, начальник участка СУ-19:

Все вскрывается и принимается решение. Сложность в том, что делать нужно очень быстро. Площадь Победы – символ для всей Беларуси, и надо сделать хорошо, чтобы осталось на долгие-долгие годы.