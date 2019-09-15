Прямой эфир

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске

15 сентября 2019 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сейчас династия Леля занята на одном из самых знаковых объектов страны – они восстанавливают трехметровое изображение ордена «Победы» на нашей знаменитой одноименной площади, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Юлия Огнева, СТВ:
Иногда мне жаль, что не я – счастливый продолжатель семейного подряда. Это такая прямо мечта – династия. Но, как знать, может быть, она начнется с меня. Как вряд ли знал наверняка реставратор Николай Леля-старший, что его дело продолжат сын и племянник.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -1

Памятник с ритуальной площадкой и Вечным огнем был построен в 1954-м. Первый раз площадь и монумент обновляли через 30 лет после открытия, второй – вот сейчас. Завершат реконструкцию к 9 мая 2020 года – к 75-летию Великой Победы.

Ну а пока работы идут полным ходом. И вот на этом самом полном ходу в реставрационный процесс внедрилась съемочная группа СТВ. Нашему оператору Дмитрию Травину позволили взобраться прямо к трехметровому ордену Победы, ну а специально для Анастасии Дехтяр сняли с сигнализации витрину в музее Великой Отечественной войны, где хранится реплика награды. И это далеко не все опорные точки сюжета. 

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -4

На прямолинейном проспекте Независимости мирного Минска – легендарный круг, площадь и возвышающийся обелиск как символ, напоминание, что на историческом пути Победа – догма, через которую нельзя напрямки. В объезд и обязательно с осознанием, что это не памятный след прошлого, а каменный остров, возведенный 65 лет назад из слез, горя, крови и невероятного примера ярой борьбы за справедливость и собственную свободу. Площадь Победы – без пафоса – сердце столицы. Пришло время поддержать его здоровье .

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -7

За ширмой, на которой написано «реконструкция», скрыт процесс глобальной модернизации. Сам монумент окутан строительными лесами.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -10

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Сюда уж точно не ступала нога ни одной съемочной группы. Нам удалось пройти наверх, на ту самую 40-метровую высоту, где сияет звезда ордена «Победа».

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -13

Ну а пока – предыстория. Восстал из пепла разрушенный послевоенный Минск. Камни собраны, время облачать память в новые и вечные архитектурные формы. 50-й год.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -16

Кстати, вот так круглая площадь выглядела тогда. Объявлен конкурс на создание памятника воинам и партизанам. Состязались более 70 авторов! Победили минские архитекторы Георгий Заборский и Владимир Король.

«Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске

Их проект сперва предполагал 48-метровую стелу. Но сроки поджимали, хотелось успеть к первому юбилею – 10-летию освобождения Минска, потому монумент получился ниже на 10 метров. Здесь каждый штрих – символ.

На четырех постаментах замерли в бронзовых горельефах эпизоды, на которых в миниатюре оплавленная войной Беларусь. 51 бессмертно забронзовелый образ: командиры, солдаты, партизаны, мирные люди – дети и женщины. Опоясывают обелиск четыре венка – по количеству фронтов, освобождавших Беларусь.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -19

Монументальный ансамбль за шесть с половиной десятилетий переживал три реконструкции. В 1984-м, когда в Минске открывали метро, круглая площадь стала овальной, тогда же появился и подземный мемориальный зал. Реставрировали памятник и в 2004-м. В этот раз памятник переживает самый масштабный апгрейд за всю историю.

Гранитный ствол стелы рассматриваем вблизи: сколы, трещины, расхождение швов. Находясь у подножья, вряд ли рассмотришь такие раны.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -22

Валерий Дудко художник-скульптор, реставратор ОАО «Белреставрации»:
Вода камень точит. И мы видим, какие процессы прошли в этот исторический период. Видим, как разошлись швы, как вода повредила блоки. Некоторые раздробились на кусочки, но основные монолиты целы. С профессиональной точки зрения реставратор выступает как хирург. Все необходимые моменты соблюдем, выдержим. Подберем необходимые материалы.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -25

Когда создавался памятник, гранит привозили из Днепропетровска и Житомира. Сейчас планируют подобрать латки из белорусского микашевичского камня.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -28

Вертикальный подъем по лесам, и мы на пике. Дотронуться до звезды – шанс явно не для каждого. Хотя если бы близнец ордена «Победы» появился, скажем, в мемориальном зале, на одну популярную достопримечательность в Минске стало бы больше. Звезда не потухла, а просто временно ушла с мирного небосклона. Под шатром реставраторы устроили настоящий косметический салон.

Трехметрвое изображение ордена «Победы». Венец монумента выполнен из бронзы и ломоносовской смальты. Операция-реставрация звезды происходит на месте. Мозаика очищается и обрабатывается, подбираются изношенные элементы. Буквально через неделю у бригады наступит золотое время.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -31

Николай Леля, бригадир, художник-реставратор ОАО «Белреставрация»:
Сложность в том, что это очень большая высота, ответственность, что значимость объекта – сохранение историко-культурного наследия. У нас идет большая война с ветром. Когда будет наноситься золото, ветра не должно быть.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -34

Для Николая Николаевича это уже вторая реконструкция звезды. Уникальное ремесло позолотчика бригадир перенял у своего отца – известного реставратора Николая Кузьмича Леля. В семейном архиве сохранились кадры тридцатилетней давности: мастера впервые прикасаются к архитектурной реликвии.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -37

На том же месте, но уже в другой компании. Эксклюзивное мастерство стало действительно семейной ценностью. Профессиональные секреты передаются от поколения к поколению. Теперь наверху трудится настоящий семейный подряд. Сын Николая Николаевича и племянник – тоже реставраторы-позолотчики.

Для придания драгоценного лоска звезде в этот раз уйдет 44 грамма золота. Дорогого стоит во всех смыслах и настоящий орден Победы. Хоть на производство высшей военной награды СССР ушло всего 2 грамма золота, зато материальная ценность роскоши в другом.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -40

Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела музея Великой Отечественной войны:
На каждый орден выделялось 80 мелких-мелких бриллиантов, хотя использовались только 74. Тогда это называлось «с учетом порчи». Награждений было 20. Но одно недействительно на сегодняшний день, потому что последний орден в 1978 году был вручен Брежневу. Когда пришел к власти Горбачев, этот орден был аннулирован.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -43

Единственный белорус-кавалер ордена Победы – генерал Алексей Антонов. Родился знаменитый военачальник в Гродно. Сейчас его именем названы в родном городе улица и школа.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -46

Алла Северинова, руководитель Музея Великой Отечественной войны СШ № 11 имени генерала армии А. И. Антонова:
За годы Великой Отечественной войны он разработал более 20 операций. Был единственным генералом армии, который был награжден орденом Победы.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -49

Дар стратега Антонова раскрылся и во время подготовки к освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Операция «Багартион» стала верхом полководческого искусства нашего земляка. С формулировкой: «За планирование боевых операций и координацию действий фронтов» в июне 1945-го орден Победы и засиял на торжественном кителе Антонова.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -52

Ради того, чтобы взглянуть на орден вблизи, нас специально впустили в Музей Великой Отечественной раньше посетителей и сняли с витрины сигнализацию.

Анастасия Дехтяр:
Производство оригинала оценивалось в 250 тысяч долларов. Но это лишь, как модно сейчас гворить, реплика. Настоящего ордена Победы в Беларуси нет. Хотя нет, есть – в сердце Минска.

Оригиналы ордена советских военачальников после смерти обладателей возвращались государству. Сейчас они в запасниках музеев Московского Кремля и Вооруженных Сил, и лишь копии наград выставлены на обозрение. Еще бы: на черном рынке реликвия оценивается в 10 миллионов долларов (редкость и драгоценность играют свою роль). Такая слава и криминальная история бросили тень и на звезду минской площади Победы. По слухам, во время реконструкции в 2004-м злоумышленники ночью забрались по строительным лесам и похитили два максибриллианта. Вот только вряд ли от этого они смогли обогатится…

Имитация бриллиантов – всего таких около 200 – единственные элементы звезды, которые обновляют в мастерских. Алмазы были сделаны по спецзаказу на стеклозаводе «Неман». Годы им нипочем, а вот время оставляет налет.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -55

Николай Белаец на стройплощадке буквально на разрыв. То, что он руководит здесь всеми процессами, выдает стопка чертежей и документов под мышкой. За 20 лет, что в профессии, это, пожалуй, самый сложный объект: историческая ценность связана с динамикой современности, да и моральная ответственность высока.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -58

Николай Белаец, начальник участка СУ-19:
Все вскрывается и принимается решение. Сложность в том, что делать нужно очень быстро. Площадь Победы  символ для всей Беларуси, и надо сделать хорошо, чтобы осталось на долгие-долгие годы.

Закулисный процесс модернизации. Рассказываем важные особенности реконструкции площади Победы в Минске -61

Капитальная реконструкция площади – за этим скрывается работа, которую вряд ли смогут оценить обыватели, ведь облик исторический центр не поменяет. Разве что в заснеженную зиму электроподогрев гранитной площадки растопит осадки и продлит срок эксплуатации покрытия. Новое освещение, чугунная чаша для вечного огня, в нижнем зале появится панно с мультимедийными экранами. Такой ненавязчивый микс прошлого и настоящего. А как иначе? Именно так память живет.

# Памятники Минска # общество # Анастасия Дехтяр # Валерий Дудко # Николай Леля # Татьяна Политыко # Алла Северинова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Приведу студентов, чтобы посмотрели, на каких ПТС будут работать в будущем». На выставке IBC оценили передвижную телевизионную станцию СТВ
15 сентября 2019 16:52

«Приведу студентов, чтобы посмотрели, на каких ПТС будут работать в будущем». На выставке IBC оценили передвижную телевизионную станцию СТВ

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью
15 сентября 2019 16:51

Чудо-овощ побил все рекорды. В Слонимском районе девочка нашла огромную картофелину, из которой приготовят драники на всю семью

«Право ученого на ошибку», авторские права, влияние «закона об отсрочках» на науку. Объясняет Александр Шумилин
15 сентября 2019 16:43

«Право ученого на ошибку», авторские права, влияние «закона об отсрочках» на науку. Объясняет Александр Шумилин