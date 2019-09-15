«Приведу студентов, чтобы посмотрели, на каких ПТС будут работать в будущем». На выставке IBC оценили передвижную телевизионную станцию СТВ

Новости Беларуси. Microsoft, Warner Brothers, Disney, Sony Pictures, Canon и еще около 2000 компаний, в том числе СТВ. Все это – выставка IBC, крупнейший в Европе телерадиовещательный форум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждую осень вот уже 52 года его принимает Амстердам. Хотите увидеть самые передовые разработки в области мультимедиа? Тогда вам в столицу Нидерландов. В 2019 году наш телеканал – единственный в Беларуси – представил на IBC экспонат: передвижную телевизионную станцию. Этой машине всего полгода, но мы уже точно знаем масштаб ее возможностей. Достаточно сказать, что она бесперебойно обеспечила нашу работу на вторых Европейских играх в Минске. И то ли еще будет. СТВ на крупнейшем телерадиовещательном форуме – в репортаже Дмитрия Бояровича.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Лучшие наработки сюда – в Амстердам – привезли мировые медиакомпании. Свой потенциал показал и наш телеканал. Эта машина проделала путь длиной в 2000 километров по суше и воде, через Балтийское море, чтобы ее увидели здесь.

ПТС – это, по сути, телецентр на колесах. Эдакий 26-тонный трансформер: раскладывается за 5 минут и вмещает 10 человек. Команду из режиссеров, ассистентов, видеоинженеров – тех, кто делает контент здесь и сейчас.

Паулис Аугис, сотрудник компании по производству телевизионного оборудования (Литва):

Здесь с помощью главной панели управления формируется программа. Этой работой руководит режиссер. Он видит каждую из восьми камер и командует операторами. Это – зона, где формируют замедленные повторы. То есть если это, например, футбол – повтор гола.

Машину для нашего телеканала сделали в Литве по спецзаказу. Производитель с мировым именем. ПТС вобрала лучшие технологии, которые существуют сегодня и стала первой такого класса в Беларуси.

Рамунас Дирмейкис, директор компании по производству телевизионного оборудования (Литва):

С компанией СТВ мы особенно были рады посотрудничать в таком серьезном и сложном проекте. Сотрудничество было великолепное. Было очень приятно узнать, как вы работаете и создать продукт для вас, который полностью кастомизирован для вашего процесса.

Срок службы передвижного комплекса ограничен только шасси. ПТС такого класса работают как минимум 20 лет, причем со временем машину можно и модифицировать. К примеру, перевести на ULTRA HD или, скажем, 8K.

Андрей Хмелевский, глава представительства компании компании по производству телевизионного оборудования в Беларуси:

В данный продукт вложены все технологии, наработанные за последние 20 лет. На сегодняшний день это одна из самых топовых версий.

Камеры (это через их объектив зритель видит картинку) разработала компания из Калифорнии. Их аппаратура используется в Индии, Саудовской Аравии, Китае, США. Производитель в своей сфере больше 60 лет.

Тимати Шолдерс, директор компании по производству телевизионного оборудования (США):

Сотрудничество с СТВ делает наш продукт лучше. Это требовательный клиент. Камеры, которые вы используете, действительно лучшие, с высокой четкостью изображения и slow motion.

ПТС может транслировать в прямом эфире любое событие: спортивный матч, концерт, спектакль… Зрители успели оценить и ее работу для новостей СТВ. Станция обеспечивала «включения» наших коллег во время Европейских игр в Минске. «Техника уже показала себя». Передвижную телевизионную станцию СТВ представили на выставке в Нидерландах На IBC в ПТС был свободный доступ. И, надо сказать, этим пользовались. Только в первый день выставки обследовали машину больше сотни человек. Журналисты, бизнесмены, медиаэксперты. У каждого – свой интерес.

Арно Койтерс, участник выставки IBC-2019 (Нидерланды):

Прекрасная машина. Я преподаю медиатехнологии в университете и приведу сюда студентов, чтобы они посмотрели, на каких ПТС они будут работать в будущем. Звук, видео, свет, IT-решения. В этой станции есть все.

55 тысяч – столько экспонентов собрала выставка IBC. И это – как многие говорят – в эпоху интернета. Участники отмечают: ТВ переживает конвергенцию (то есть слияние) с соцсетями, стриминговыми платформами, глобальной сетью вообще. А здесь – как там? – что не убивает, то делает сильнее.

Джош Харрингтон, сотрудник медиакомпании (Великобритания):

Я думаю, телевидение становится все более гибким. Люди смотрят контент по запросу и в любое время. Интернет помогает получать доступ к ТВ на совершенно любых носителях. ТВ будет становится интерактивней, а аудитория – вовлеченней. Зритель сможет изменять ход событий в прямом эфире.

Алан Макленнон, исполнительный директор медиакомпании (США):

Прошли времена, когда телеаудитория была лимитирована (то есть ТВ смотрели только те, у кого есть телевизор). Сейчас телеаудитория огромна: это и дети, и взрослые, и бедные, и богатые. И спрос на телевидение растет. Это подтверждается количеством участников выставки.

Время подстегивает медиакомпании обновлять оборудование, выходить в интернет, доставлять видеопродукт быстрее. Те, кто этого не делает, проигрывают, чем тут же пользуются компании-гиганты.

Майкл Вайз, заместитель директора медиакомпании (Германия):

Сегодня даже на смартфон можно снимать видеоконтент для ТВ. И от этого производителям видеотехники нужно постоянно развиваться. Тем не менее, профессиональную технику едва ли возможно заменить.