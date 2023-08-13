Закрытие II Игр стран СНГ – в чём главный месседж церемонии? Прямое включение

II Игры стран СНГ, которые принимает Беларусь, вышли на финишную прямую и определенно заняли свое место в истории нашей страны и мирового спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Еще до начала этих соревнований за ними пристально следили. Ведь Игры стран СНГ – это не только про спорт, рекорды и достижения (хотя и этот нельзя сбрасывать со счетов, к нам приехали как начинающие, так и уже состоявшиеся спортсмены, которые подтвердили уровень). Это еще и ответ тем, кто стремится выбить из мировой обоймы наших атлетов. Это еще и про гостеприимство и радушие белорусов. Это и про наши уникальные спортивные традиции. И про наше будущее в целом. Мы не забились под плинтусом, несмотря на то, что далеко не все играют по правилам и во многом играют против нас. И это коснется не только спорта, который в Беларуси развивается, но и всех сфер нашей жизни. Мы еще под впечатлением церемонии открытия Игр. Она во многом была символичной, обозначила философию мероприятия и стала красивой прелюдией перед стартами и борьбой на спортивных аренах. А сегодня, 13 августа, в «Минск-Арене» в разгаре церемония закрытия. Уверены, что это шоу принесет не меньше эмоций всем участникам. За тем, что происходит в «Минск-Арене», следит наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Константин Герцев. Ольга Коршун:

Какие впечатления? Что сейчас происходит на «Минск-Арене»?

Константин Герцев, корреспондент:

Концертная программа церемонии закрытия в самом разгаре. Ну а впечатления достаточно разношерстные. Есть и усталость, но она приятная. Игры завершились и прошли достаточно успешно. Но есть такие легкие нотки грусти, потому что большой праздник спорта уходит из Беларуси. Но, как полагается, любая церемония закрытия состоит из официальной и концертной части. И если говорить об официальной части, то она собрала более 15 тысяч зрителей. Это те самые 2 тысячи спортсменов, тысяча тренеров и персонала сборных, более 800 судей. И, конечно, куда без них – волонтеры. Именно эти ребята все эти дни, не только 10 основной части Игр, но и подготовительного периода, работали, чтобы спортсмены и гости Беларуси чувствовали себя комфортно. Они работали на спортивных объектах, в гостиницах, объектах общественного питания, различных учреждениях культуры, чтобы Беларусь действительно запомнилась гостям и осталась в их сердце. Как признался главный режиссер Александр Вавилов, напомню, что он в паре с народным артистом Игорем Крутым был режиссером открытия и закрытия Европейских игр. Так вот, он признался, что главный месседж, посыл церемонии, как раз направлен в адрес волонтеров. Тех ребят, которые совершенно бескорыстно и бесплатно работали. Он прямо назвал их «мастера добрых дел».

Александр Вавилов, главный режиссер церемоний открытия и закрытия II Игр стран СНГ:

Здесь будет большое концертное удовольствие, пиршество. Оно прежде всего предназначено для спортсменов, которые еще остались на наших Играх, и для волонтеров. Это так называемый бал волонтеров. Знаете, что волонтеров называют «мастера добрых дел»? И вот эти 1 236 человек, для них это будет некий бал. Может быть, не все придут сюда, в эту арену, но для них это будет бал. Я хотел бы, чтобы расставаясь, мы оставили себе надежду на то, что будет хорошо, что будет мир, добро. И если мы будем сражаться с вами, то только на спортивной арене.

Константин Герцев:

Добавлю, что к официальной части относится и передача флага СНГ. Ни для кого не секрет, что следующие Игры стран СНГ уже в 2025 году примет Азербайджан. Поэтому на этой сцене сегодня вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко передал знамя своему азербайджанскому визави Шахину Мустафаеву в присутствии генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева. А что касается зрителей, также чувствуются разные тональности и настроения. Кто-то рад, что праздник спорта еще сегодня продолжается, действительно, Беларусь провела его достойно. А кто-то уже немножко ловит нотки грусти. Есть люди старшего поколения, которые открыто сравнивают эту церемонию закрытия с церемонией закрытия московской Олимпиады-80.

Хорошее рано или поздно заканчивается. Но молодцы, все хорошо. Болели за наших, наши не подкачали. Болел за наших лучников, к сожалению, они проиграли. Ну и, конечно, борцы со штангистами – все замечательно. Молодцы!

У нас вчера в Жлобине две девушки, два парня заняли в медальном зачете очень отличные результаты. Мы болели за них, за своих.

Я думаю, что еще будут соревнования, к которым собираются больше стран привлекать. Я думаю, что мы достойную нишу там займем. Это точно!