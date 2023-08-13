«Встаю в 6 утра». Как работают герои жатвы – 2023? Провели день с ударниками труда

Новости Беларуси. Глава государства прилетел на хмурый (речь о погоде) восток страны. В центре внимания в некоторой степени эксперимент. На поле в Оршанском районе опробовали технологию безотвальной обработки почв, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все, кто сегодня в полях, понимают истинную ценность урожая. Работают без выходных, буквально 24/7, чтобы мы были с хлебом и с маслом. Эти люди без преувеличения и пафоса – настоящие герои, хотя личный хлеб комбайнера не из легких. О том, чего нам стоит урожай, наш репортаж с полей.

И в горе, и в радости. Кажется, так звучит клятва супругов. Теперь можно смело добавить – и в жатве. Для Валентины и Николая Вабищевичей это второй уборочный сезон вместе. Учитель нашел призвание в поле, когда 9 лет назад спортзал школы променял на мастерскую механизатора. Жена подалась в помощники!

Николай Вабищевич, комбайнер сельхозпредприятия «Остромечево»:

Было условие: если она сдаст на категорию соответствующую для комбайна. Она у нас целеустремленная. За год все это решила, сдала на комбайн.

В хлебном деле не просто комбайн, а «бабуля», как ласково между собой называет рабочую лошадку семейный экипаж. Для техники – это 25 уборочный сезон. Проведывать «бабушку» приходят и дети. В семье подрастают трое мальчишек – 10, 9, 8 лет. В этой битве за урожай – у них свои герои: счет свыше двух тысяч тонн зерна в пользу родителей и против пустых полей. От рассвета до заката, ради коттеджа мечты для всей семьи, непременно большой. «Урожай в этом году очень хороший». Брестская область перешагнула отметку в миллион тонн зерна.

Валентина Вабищевич, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Остромечево»:

У нас на Столинщине большие семьи, и всегда к подружкам приходили в гости, и мечтала о большой семье. Так и получилось.

– Трое – небольшая, я думаю. Даст бог, будет и четвертый, как получится...

Когда дети идут по стопам. Если в семье Вабищевичей смена только подрастает, то история семьи Королько уже ложится на три главы, на три поколения. Дед, отец и два сына. Их выбор – быть в поле. Их выбор – связать с ним свою судьбу.

Руслан Королько, главный инженер сельхозпредприятия «Индустрия СХ»:

Отец работал на СК-5 «Ниве», так и я тоже начинал с СК-5 «Нива» помощником. Приятно видеть, когда дети в поле работают на таких больших энергичных комбайнах и большие намолоты делают.

Сперва старший сын Андрей учился у отца, а потом младший Владислав – у брата. Молодые комбайнеры «рвут с места» за результат – и техника, и намолот, как говорится, в порядке. Мальчишечье соперничество и взаимовыручка – их семейные ценности прошли проверку полем.

Андрей Королько, комбайнер сельхозпредприятия «Индустрия СХ»:

Помогаем, стараемся, чтобы он не стоял, а тоже работал. Мы можем вместе: все, что намолотили, пополам поделить и все.

Владислав Королько, комбайнер сельхозпредприятия «Индустрия СХ»:

Встаю в 6 утра, получается, собираю собойку, завтрак себе, брату. Брату даю немного поспать.