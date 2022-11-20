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Провокация? Украинский военный незаконно пересёк белорусскую границу

20 ноября 2022 13:27
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Украинские военные продолжают устраивать провокации на границе с Беларусью. Очередной инцидент произошел накануне в железнодорожном пункте пропуска «Словечно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провокация? Украинский военный незаконно пересёк белорусскую границу-1

Установленная здесь видеокамера зафиксировала факт незаконного пересечения границы вооруженным человеком. На кадрах видно движение мужчины в сторону Беларуси. Оказавшись на территории нашей страны, украинский военнослужащий провел фото- и видеосъемку местности. Кроме того, он также что-то искал или устанавливал в снегу. По факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия.

В пограничном ведомстве Беларуси отметили, что низкая дисциплина расположенных вблизи границы украинских сил территориальной обороны и других военизированных формирований создает провокационные ситуации, которые могут привести к вооруженному боестолкновению. Ранее Госпогранкомитет предоставил видеодоказательства минирования территорий, прилегающих к белорусской границе. Кроме того, ВСУ разрушают подъездные дороги и мосты. Ситуация постоянно отслеживается. Как уже неоднократно предупреждал Минск, в случае провокации в отношении белорусских пограничников ответ будет адекватным.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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