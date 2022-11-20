«Международный уровень». В Минске стартовала Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников

Новости Беларуси. В Минске дан старт Открытой Белорусской физической олимпиаде школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками интеллектуального состязания стали ребята из девяти стран. География обширна: Армения, Казахстан, Россия, Сирия, Турция и не только. 100 школьников дистанционно будут решать задачи и проводить эксперименты. Официальными языками олимпиады стали русский и английский. Организаторы предусмотрели и культурную программу в очном формате и онлайн.

Артем Пивоварчик, руководитель команды Беларуси:

Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников в таком формате проводится впервые. Инициирована она Министерством образования и Белорусским государственным университетом для двух возрастных группы: младшей и старшей. Идея этой олимпиады заключается в том, чтобы поделиться с мировым физическим сообществом нашими высококлассными задачами.

Екатерина Постнова, участница олимпиады:

Мне интересно получить опыт. Во-вторых, международный уровень олимпиады подразумевает большую конкурентоспособность участников, что также интересует меня. Готовилась, по сути, так же, как готовилась к олимпиаде республиканской в прошлом году – решала олимпиады прошлых лет.