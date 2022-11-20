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«Международный уровень». В Минске стартовала Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников

20 ноября 2022 14:02
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Новости Беларуси. В Минске дан старт Открытой Белорусской физической олимпиаде школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Международный уровень». В Минске стартовала Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников-1

Участниками интеллектуального состязания стали ребята из девяти стран. География обширна: Армения, Казахстан, Россия, Сирия, Турция и не только. 100 школьников дистанционно будут решать задачи и проводить эксперименты. Официальными языками олимпиады стали русский и английский. Организаторы предусмотрели и культурную программу в очном формате и онлайн.

«Международный уровень». В Минске стартовала Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников-4

Артем Пивоварчик, руководитель команды Беларуси:
Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников в таком формате проводится впервые. Инициирована она Министерством образования и Белорусским государственным университетом для двух возрастных группы: младшей и старшей. Идея этой олимпиады заключается в том, чтобы поделиться с мировым физическим сообществом нашими высококлассными задачами.

«Международный уровень». В Минске стартовала Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников-7

Екатерина Постнова, участница олимпиады:
Мне интересно получить опыт. Во-вторых, международный уровень олимпиады подразумевает большую конкурентоспособность участников, что также интересует меня. Готовилась, по сути, так же, как готовилась к олимпиаде республиканской в прошлом году – решала олимпиады прошлых лет.

«Международный уровень». В Минске стартовала Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников-10

Участники должны пройти два тура: теоретический и экспериментальный. Результаты олимпиады станут известны 26 ноября. Победителей определит международное жюри, в состав которого вошли представители Беларуси, а также ученые из Армении и Казахстана.

# Одаренная молодежь # общество # Артем Пивоварчик # Екатерина Постнова # Фотофакт

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