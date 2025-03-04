Закрепляемость молодых специалистов в сфере образования составляет свыше 70%

В Минской области закрепляемость молодых специалистов в сфере образования свыше 70 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выше этот показатель в Молодечненском, Слуцком, Березинском и Дзержинском районах, а также городе Жодино. На первом рабочем месте для педагогов создаются все условия. Система наставничества, предоставление жилья и дополнительные трудовые и социальные гарантии.

Для Евгении Михайловой – профессия педагога – мечта, которая осуществилась. В сентябре после окончания университета по целевому направлению она пришла работать учителем физики в логойскую школу № 1. Предмет непростой, и его нужно донести так, чтобы понял каждый. Но девушка старается и горит своей работой. К тому же советами помогают опытные педагоги. Коллектив ее встретил тепло и радушно.

Евгения Михайлова, учитель средней школы № 1:

Я об этом мечтала, поэтому я шла к этой цели. У меня был предпрофильный класс, в дальнейшем профильный класс в школе, когда я училась, и сама выбрала факультет. Поэтому это то, что мне нравится. Молодой специалист – это все же почет у детей, детям нравится, мы ведем красивые интерактивные уроки. То есть детям познавательно, интересно.

С первых дней молодой педагог уже успела себя зарекомендовать – быстро нашла общий язык с учениками. Евгении Алексеевне сразу же доверили классное руководство. Она с удовольствием развивается и делится новыми знаниями с детьми. А самая большая награда для учителя – горящие глаза учеников.