В Минске открыли новое здание ГУВД Мингорисполкома

В день праздника в летописи столичной милиции знаковое событие. Главное управление внутренних дел Мингорисполкома переезжает в новое здание. Сегодня, 4 марта, на переулке Добромысленском, 4 прошла торжественная церемония открытия корпуса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сотрудников и посетителей созданы максимально комфортные условия. Кабинеты оснащены самым современным оборудованием. Строительство здания начали в 2023 году. Ранее службы главного управления были разбросаны по всему Минску. Это создавало ряд неудобств. По указанию Президента в центре столицы возвели новое здание, что позволит более оперативно реагировать на обращения и решать проблемы людей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня у столичной милиции двойной праздник. Это и День белорусской милиции, который празднует вся наша страна, весь наш народ, потому что мы признательны нашим сотрудникам органов внутренних дел за их службу, что мы сегодня гордимся безопасностью своей страны, но и за такие великолепные условия, которые созданы для сотрудников и граждан нашей столицы.

В ходе торжественной церемонии открытия отметили лучших сотрудников. Они награждены почетными грамотами, благодарностями и медалями «За безупречную службу».