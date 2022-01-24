Законодательные нюансы в преддверии референдума. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Обратный отсчет начался. До конституционного референдума остается 33 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты станут поводом для дискуссии на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу». Свою диалоговую площадку о главном организуют ведущие проекта Алена Сырова и Кирилл Казаков.