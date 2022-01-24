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Законодательные нюансы в преддверии референдума. Анонс ток-шоу «По существу»

24 января 2022 09:55
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Новости Беларуси. Обратный отсчет начался. До конституционного референдума остается 33 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты станут поводом для дискуссии на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу». Свою диалоговую площадку о главном организуют ведущие проекта Алена Сырова и Кирилл Казаков.

Не пропустите, нажимайте на пульте кнопку «СТВ» вечером 24 января в 18:30 и присоединяйтесь к единственному в стране ток-шоу, которое работает в прямом эфире.  

# Конституция # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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