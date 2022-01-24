Лукашенко: впервые за четверть века пограничники оказались на острие и не подвели

Новости Беларуси. В 2021 году впервые за четверть века пограничные войска оказались на острие и не подвели. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 января при утверждении решения на охрану Государственной границы органами пограничной службы в 2022 году, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошлый год для наших пограничных войск был тяжелым. Ситуацию прошлого года еще придется проанализировать серьезнейшим образом, с точки зрения и положительного и отрицательного, но мои ощущения (они меня редко обманывают), что впервые за четверть века пограничные войска были на острие и впервые, откровенно скажу, были проверены на настоящей мужской работе и не подвели.

Как отметили в Госпогранкомитете, на рубежах Беларуси сохранились риски и вызовы пограничной безопасности. Они связаны с незаконной миграцией, попытками проникновения в страну радикально настроенных лиц, милитаризацией сопредельных государств. Так, с августа 2021 года в непосредственной близости от белорусских границ сосредоточена группировка силовых ведомств стран ЕС и Украины общей численностью около 32 тысяч человек. Вдоль границы продолжается возведение стационарных инженерных заграждений, активно применяется авиация, ведется разведка.

«В 2021 году число задержанных нарушителей границы увеличилось на 23 %. 65 лиц, причастных к экстремистской деятельности, не смогли продолжить запланированный маршрут в Беларусь», – рассказали в пограничном ведомстве.

Пограничные органы продолжают работу по совершенствованию инфраструктуры границы и приграничной территории. На прибалтийском направлении возведены десятки километров новых рубежей охраны с пограничными дорогами, постами и контрольно-следовой полосой. На белорусско-польском участке заменена и модернизирована часть сигнализационных комплексов. Наибольший объем работ проведен на украинском направлении. Здесь установлены посты технического наблюдения для дистанционного контроля местности, введены в эксплуатацию сигнализационные комплексы, оборудованы новые рубежи охраны.