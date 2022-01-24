Как визуально определить, что лёд на реке безопасный и что нужно знать любителям зимней рыбалки?

Лед приносит не только удовольствие от рассекания на коньках и умиротворение от зимней рыбалки, но, к сожалению, иногда травмы и трагедии. Лучше вообще не рисковать жизнью. Но если без зимнего увлечения никак, то соблюдение следующих правил безопасности – обязательное условие.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД:

Выходя на лед, нужно понимать, что его толщина должна достигать не менее 7 сантиметров, и то в период ледостава. Если на льду вода, то нагрузку на лед нужно снизить до 80 %. Когда выходим на лед, нужно понимать, что это небезопасно. Если какие-то гидротехнические сооружения рядом, там также происходит таяние льда. Возле камышей, возле берега, соответственно, тоже происходит таяние.

Обращайте внимание и на цвет ледяного покрова. Дмитрий Храпков:

Не нужно по льду прыгать, проверять ударами ногой. Визуально можно определить, какой лед консистенции и толщины. С синевой, зеленоватый – это самый прочный лед. Там, где мы видим белый и серый – значит, лед неоднородный. Вымоины есть – категорически запрещено проходить.

Не отправляйтесь в безлюдные места. Чем больше людей, тем больше вероятность спасения в критические ситуации. И отдых не будет омрачен печальными последствиями. Собравшись на зимнюю прогулку, стоит учитывать прогноз синоптиков. Также лучше обезопасить себя и быть правильно экипированным.

Дмитрий Храпков:

Если мы будем говорить о реке, то температура от -15 должна продержаться там около 15 дней. Если это какой-то водоем, озеро со стоячей водой, то, конечно, там этот промежуток гораздо меньше, потому что на реке ледостав происходит дольше, нежели на озере. Вы выходите на лед – уже подвергаете себя риску, и необходимо при себе иметь шили, альпенштоки, веревку метров 15-20 с грузом на конце, чтобы в случае чего выкинуть эту веревку, чтобы кто-то вас потянул.

Многие рыбаки ждут с нетерпением тихой, безмятежной поры, когда можно взять снасть, ледобур и отправиться на зимнюю рыбалку. Подледная ловля увлекательна, но очень опасна.

Василий Николайчук, ведущий специалист МГО ОСВОД:

Заядлые рыбаки, которые экстремально пытаются проверить себя, чтобы удовлетворить свое хобби, зачастую попадают в неловкие ситуации и лед не выдерживает. При выходе на лед рыбакам в обязательном порядке необходимо иметь спасательные жилеты.

Поговорите о правилах безопасности со своими детьми. Следует избегать игр на льду замерзшего водоема, особенно без присмотра родителей. Василий Николайчук:

Кататься на коньках надо там, где отведены специальные площадки. В Минске их достаточно много. На территориях водных объектов, которые вроде бы покрыты льдом, кататься на коньках, во-первых, небезопасно, во-вторых – можно сильно далеко укатиться.