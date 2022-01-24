Лукашенко доложили об обстановке на белорусских рубежах

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 24 января речь пойдет о защите наших рубежей. Александр Лукашенко утвердит решение на охрану госграницы на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ традиционный для начала года, однако в нынешнем могут появиться свои «нюансы», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо также доложит главе государства об обстановке на белорусских рубежах. И напоминать не нужно, что там последних полгода ситуация напряженная. Подробности уже в следующем выпуске новостей.