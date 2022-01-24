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Лукашенко доложили об обстановке на белорусских рубежах

24 января 2022 08:19
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 24 января речь пойдет о защите наших рубежей. Александр Лукашенко утвердит решение на охрану госграницы на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко доложили об обстановке на белорусских рубежах-1

Документ традиционный для начала года, однако в нынешнем могут появиться свои «нюансы», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».  

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо также доложит главе государства об обстановке на белорусских рубежах. И напоминать не нужно, что там последних полгода ситуация напряженная. Подробности уже в следующем выпуске новостей.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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