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Закон о республиканском бюджете на 2022 год подписан. Как изменились статьи расхода в связи с пандемией и санкциями?

03 января 2022 20:42
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 3 января подписал закон «О республиканском бюджете». Доходы прогнозируются в сумме почти 28 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Закон о республиканском бюджете на 2022 год подписан. Как изменились статьи расхода в связи с пандемией и санкциями?-1

При этом сохранится социальная направленность расходов. Около половины средств направят на развитие сферы образования, здравоохранения, транспорта, выплату пенсий и стипендий, поддержку многодетных семей. По сравнению с 2021 годом на поддержку реального сектора экономики выделено на 30 % средств больше. В 2022-м предусмотрели также риски, связанные с пандемией и санкциями.  

Закон о республиканском бюджете на 2022 год подписан. Как изменились статьи расхода в связи с пандемией и санкциями?-4

Людмила Нижевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Бюджетная политика 2022 года формировалась с учетом необходимости решения тех долгосрочных целей и задач, которые предусмотрены у нас программными документами. Поэтому при формировании бюджета, как республиканского бюджета, так и бюджета внебюджетного фонда, мы исходили из того, что нам необходимо решить комплекс тех мероприятий, которые предусмотрены данными программами. При формировании бюджета особое внимание уделено улучшению благосостояния граждан. В этой связи на реализацию социальных мероприятий предусмотрено направить 45 % средств консолидированного бюджета. Рост расходов запланирован более высокими темпами, нежели в целом запланирован рост расходов бюджета на 2022 год.  

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# Государственный бюджет Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Петр Вабищевич # Фотофакт

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