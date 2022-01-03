Закон о республиканском бюджете на 2022 год подписан. Как изменились статьи расхода в связи с пандемией и санкциями?

При этом сохранится социальная направленность расходов. Около половины средств направят на развитие сферы образования, здравоохранения, транспорта, выплату пенсий и стипендий, поддержку многодетных семей. По сравнению с 2021 годом на поддержку реального сектора экономики выделено на 30 % средств больше. В 2022-м предусмотрели также риски, связанные с пандемией и санкциями.

Людмила Нижевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Бюджетная политика 2022 года формировалась с учетом необходимости решения тех долгосрочных целей и задач, которые предусмотрены у нас программными документами. Поэтому при формировании бюджета, как республиканского бюджета, так и бюджета внебюджетного фонда, мы исходили из того, что нам необходимо решить комплекс тех мероприятий, которые предусмотрены данными программами. При формировании бюджета особое внимание уделено улучшению благосостояния граждан. В этой связи на реализацию социальных мероприятий предусмотрено направить 45 % средств консолидированного бюджета. Рост расходов запланирован более высокими темпами, нежели в целом запланирован рост расходов бюджета на 2022 год.