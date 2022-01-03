Прямой эфир

Как теперь платить налог на квартиру в Беларуси? Депутат рассказал, кого затронут льготы

03 января 2022 20:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 3 января подписал закон «О республиканском бюджете». Доходы прогнозируются в сумме почти 28 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Закон о республиканском бюджете на 2022 год подписан. Как изменились статьи расхода в связи с пандемией и санкциями, читайте здесь.  

Также подписаны законы о бюджете государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения Беларуси на 2022 год и об изменении законов по вопросам налогообложения. Новшества в Налоговый кодекс ориентированы преимущественно на упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и улучшение налогового администрирования.  

Как теперь платить налог на квартиру в Беларуси? Депутат рассказал, кого затронут льготы -1

Петр Вабищевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Будет отменена льгота по налогу на недвижимость для владельцев квартир. Если по действующему законодательству налог на недвижимость в отношении квартир платили только те собственники, у которых были две и более квартиры, то есть начиная со второй и более квартир. То уже с будущего года налог на недвижимость будут платить владельцы всех квартир, за исключением пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних, ну и льготная категория, которая определена.  

Изменения в социальной сфере и налоговой системе вступают в силу в нашей стране уже 3 января.  

# Налоги # общество # Александр Лукашенко # Петр Вабищевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Брыло: у нас есть такие сферы, что мы утрём любому нос, просто уже не хочется говорить о нашей пятёрке экспорта
03 января 2022 20:47

Игорь Брыло: у нас есть такие сферы, что мы утрём любому нос, просто уже не хочется говорить о нашей пятёрке экспорта

Закон о республиканском бюджете на 2022 год подписан. Как изменились статьи расхода в связи с пандемией и санкциями?
03 января 2022 20:42

Закон о республиканском бюджете на 2022 год подписан. Как изменились статьи расхода в связи с пандемией и санкциями?

Олег Гайдукевич: как только мы встали на ноги, нас сразу начинают душить, давить
03 января 2022 20:42

Олег Гайдукевич: как только мы встали на ноги, нас сразу начинают душить, давить