Как теперь платить налог на квартиру в Беларуси? Депутат рассказал, кого затронут льготы

Также подписаны законы о бюджете государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения Беларуси на 2022 год и об изменении законов по вопросам налогообложения. Новшества в Налоговый кодекс ориентированы преимущественно на упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и улучшение налогового администрирования.

Закон о республиканском бюджете на 2022 год подписан. Как изменились статьи расхода в связи с пандемией и санкциями, читайте здесь .

Петр Вабищевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Будет отменена льгота по налогу на недвижимость для владельцев квартир. Если по действующему законодательству налог на недвижимость в отношении квартир платили только те собственники, у которых были две и более квартиры, то есть начиная со второй и более квартир. То уже с будущего года налог на недвижимость будут платить владельцы всех квартир, за исключением пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних, ну и льготная категория, которая определена.

Изменения в социальной сфере и налоговой системе вступают в силу в нашей стране уже 3 января.