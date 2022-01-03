Как теперь платить налог на квартиру в Беларуси? Депутат рассказал, кого затронут льготы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 3 января подписал закон «О республиканском бюджете». Доходы прогнозируются в сумме почти 28 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Закон о республиканском бюджете на 2022 год подписан. Как изменились статьи расхода в связи с пандемией и санкциями, читайте здесь.
Также подписаны законы о бюджете государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения Беларуси на 2022 год и об изменении законов по вопросам налогообложения. Новшества в Налоговый кодекс ориентированы преимущественно на упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и улучшение налогового администрирования.
Петр Вабищевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будет отменена льгота по налогу на недвижимость для владельцев квартир. Если по действующему законодательству налог на недвижимость в отношении квартир платили только те собственники, у которых были две и более квартиры, то есть начиная со второй и более квартир. То уже с будущего года налог на недвижимость будут платить владельцы всех квартир, за исключением пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних, ну и льготная категория, которая определена.
Изменения в социальной сфере и налоговой системе вступают в силу в нашей стране уже 3 января.