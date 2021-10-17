«Молилась, чтобы он был со мной» Её ребёнку было 2,5 месяца, когда она попала в исправительную колонию

Новости Беларуси. В 2021 году мамами уже стали более 100 миллионов женщин в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для большинства девочек материнство (еще с момента игр в дочки-матери) – мечта, в которой нет места темным краскам, а есть только мир ярких бантиков и пинеток, совместных прогулок счастливой семьи в парке. Но не всегда и не все складывается, как мечталось. Определенные поступки и проступки иногда из стен родильного дома приводят не в родной, а в тот, что за колючей проволокой.

Юлия Артюх, политический обозреватель: Мы находимся на территории исправительной колонии № 4. Здесь отбывают свое наказание женщины, впервые преступившие закон. 40 % женщин, находящихся здесь, являются мамами. Дети в основном ждут их дома, но есть мамочки, которые находятся здесь вместе с малышами.

Валерия, осужденная ИК-4 Гомеля:

Я начала употреблять наркотики. Меня поймали и дали мне условный срок с отсрочкой. У меня было три нарушения, и я попала сюда.

Юлия Артюх:

И вы не использовали свой шанс, все равно попали сюда. Когда попали сюда, у вас уже был ребенок?

Валерия:

Да, уже был ребенок.

Юлия Артюх:

И сколько ему было?

Валерия:

2,5 месяца. Его сначала забрали в детский дом. Я боялась, что его отдадут.