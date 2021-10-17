«Молилась, чтобы он был со мной» Её ребёнку было 2,5 месяца, когда она попала в исправительную колонию
Новости Беларуси. В 2021 году мамами уже стали более 100 миллионов женщин в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для большинства девочек материнство (еще с момента игр в дочки-матери) – мечта, в которой нет места темным краскам, а есть только мир ярких бантиков и пинеток, совместных прогулок счастливой семьи в парке. Но не всегда и не все складывается, как мечталось. Определенные поступки и проступки иногда из стен родильного дома приводят не в родной, а в тот, что за колючей проволокой.
Юлия Артюх, политический обозреватель:
Мы находимся на территории исправительной колонии № 4. Здесь отбывают свое наказание женщины, впервые преступившие закон. 40 % женщин, находящихся здесь, являются мамами. Дети в основном ждут их дома, но есть мамочки, которые находятся здесь вместе с малышами.
Валерия, осужденная ИК-4 Гомеля:
Я начала употреблять наркотики. Меня поймали и дали мне условный срок с отсрочкой. У меня было три нарушения, и я попала сюда.
Юлия Артюх:
И вы не использовали свой шанс, все равно попали сюда. Когда попали сюда, у вас уже был ребенок?
Валерия:
Да, уже был ребенок.
Юлия Артюх:
И сколько ему было?
Валерия:
2,5 месяца. Его сначала забрали в детский дом. Я боялась, что его отдадут.
Заключенная рассказала о жизни с ребенком на зоне: «Если бы была машина времени, то вернула бы все назад». Читайте здесь.
Для женщин-заключенных, у которых есть дети младше трех лет, в белорусском законодательстве предусмотрено три варианта развития событий. Первый – оставить малыша родственникам на воле, второй – определить его в дом ребенка при колонии и навещать в свободное от работы время. Третий – запросить и получить совместное проживание.
Валерия:
Я мечтала и молилась, чтобы ребенок был со мной. Конечно, не хотелось бы воспитывать ребенка в таких условиях, но мне мама сказала, что он ничего помнить не будет, он маленький, а ребенок должен быть с мамой в любом случае.
Каждый зуб – это был каждый раз праздник. У нас не сразу же все полезли. Долго не было, я переживать начала. К педиатру, к нашим нянечкам, к медсестрам, говорю: в чем дело? «Не переживайте, у всех детей это по-разному. Время придет».
Когда попадаешь в такое место, по-любому переоценка происходит. Не знаю, мне кажется, единицы, у которых остается все на месте. А когда с ребенком, с ребенком находиться здесь, это совершенно все по-другому.
Каково это – воспитывать малыша в колонии? Три истории, которые не оставят вас равнодушными. Читайте здесь.