Вся правда о БМЗ. Была ли остановка цехов и как повлияли санкции? Большое интервью с гендиректором

Новости Беларуси. 37 лет в промышленном строю – Белорусский металлургический завод на неделе отметил свой день рождения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня БМЗ входит в число пяти крупнейших предприятий республики по объему товарной продукции. Металлопродукция поставляется почти в 50 стран мира. Основной поток идет в Европу, на рынок Ближнего Востока и в страны СНГ. Такие результаты стоят за крепким трудовым коллективом.

Предприятие градообразующие, поэтому многие здесь трудятся с момента запуска первого цеха. Есть семейные династии. У металлургического завода были и трудные времена. Достаточно взять последние два года. Пандемия, конкуренция на рынке, которая обременяется санкциями, и различные фейки о забастовках в цехах. Но факты остаются неподдельными. Люди остаются на местах и работают на результат. Юлия Стриго отправилась в Жлобин, чтобы пообщаться с рабочими и с генеральным директором БМЗ. Юлия Стриго, корреспондент:

37 лет. Как развивалось предприятие все эти годы? Если проанализировать все эти 37 лет, к чему пришли сегодня?

Дмитрий Корчик, директор ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК»:

Предприятие сегодня имеет полный цикл производства, начиная от выплавки стали и заканчивая производством таких продуктов как металлокорд, который известен во всем мире и поставляется на мировые брендовые компании. Конструкционный прокат – это для автопрома европейского, включая автопромы. Трубная продукция – это, в первую очередь, трубы для нефтегазового комплекса, для добычи. У нас зарегистрирован на нашем предприятии научно-технический центр, в котором работают в том числе и кандидаты наук, молодые ребята приходят. Это нам сегодня позволяет совместно с нашими потребителями двигаться вперед в части разработки новых видов продукции. Даже конструкционный прокат для подшипниковой марки стали. Мы сегодня поставляем уже промышленные (не опытные, а промышленные) партии на конвейерные заводы SKF, Krasnik, Timken – это мировые бренды по производству подшипников. Юлия Стриго:

Можно ли сегодня сказать, что последние два года для БМЗ были трудными? 2020 год – это год пандемии, если оценивать нынешнее время, это санкционные меры. Как-то почувствовало предприятие это давление на себе? Благодаря всему коллективу БМЗ, мы выдержали этот год Дмитрий Корчик:

В тяжелый период 2020 года, безусловно, была серьезная поддержка и со стороны правительства, главы государства. Вы помните, что выделялись «ковидные» деньги, чтобы стабилизировать финансовое состояние многих предприятий республики, в том числе и БМЗ. Это все помогло. Прошлый год был очень сложный, когда внезапно эта пандемия, жесткие локдауны в Евросоюзе. Когда останавливались производства именно наших потребителей основных. Это серьезно сказалось и на финансовых потоках, и на заказах. Пришлось, безусловно, каким-то образом регулировать рабочий график. И благодаря, наверное, всему коллективу Белорусского металлургического завода, их профессионализму, пониманию сложной этой ситуации, мы выдержали этот год. Что касается санкций, 2021 год был нестабилен именно в части дефицита металлопродукции. Связано тоже с пандемией, работой китайских металлургов, резким ростом цен – связано с этим именно на рынке металлопродукции. Ну и, наверное, благодаря определенной работе наших клиентов в этом направлении, БМЗ не попал под санкции. Цеха БМЗ были закрыты или это фейк?

Юлия Стриго:

Недавно в социальных сетях появилась информация, что БМЗ закрывает цеха, будет какая-то приостановка работы предприятия. Действительно ли это так или это какой-то миф? Давайте либо успокоим народ, либо проинформируем более точно. Дмитрий Корчик:

Хочу озвучить несколько цифр для понимания. По итогам 9 месяцев экспорт металлопродукции в денежном выражении вырос в 1,5 раза, выручка, валютные поступления выросли в 1,5 раза. То есть мы в августе сработали вообще практически с рекордной цифрой – это 180 миллионов долларов выручки за месяц. При этом мы работаем с чистой прибылью. Прибыль от реализации за 9 месяцев составила 170 миллионов долларов уже в этом году. Все это – положительная рентабельность продаж, сокращение кредиторской задолженности, никакой вопрос об остановке цехов вообще не стоит. Юлия Стриго:

Я знаю, что все-таки приостановка работы некоторых отделов будет и она непосредственно связана с одним очень интересным моментом, но мы на этом остановимся позже. А пока можем идти по цехам, наблюдать за процессом.

Юлия Стриго:

Мы сейчас находимся на том месте и возле той, так скажем, причины, почему будут плановые небольшие приостановки в процессе. Расскажите, с чем это связано? «Практически в три раза, более чем в три раза будет сокращение выбросов» Дмитрий Корчик:

В первую очередь этот проект рассчитан на улучшение экологической ситуации на самом предприятии и в регионе в том числе. Он очень актуален и с учетом даже того, что сегодня Евросоюз рассматривает введение экологических пошлин в перспективе именно для производителей металлургической продукции. Проект заключается в том, что основные уходящие газы от печи будут утилизироваться через определенную систему, в том числе тепло будет утилизироваться в печах-утилизаторах. Мы будем вторичное тепло использовать для технологии подогрева воды. Если вы видите, до реконструкции – 50 миллиграмм на метр кубический, то они станут 15,3. Практически в три раза, более чем в три раза будет сокращение выбросов. «Здесь самые современные технологии, которые используются в металлургии»

Дмитрий Корчик:

Мы находимся во втором сортопрокатном цехе. Это самый молодой цех на нашем предприятии, ему в этом году исполнилось шесть лет. Здесь производится, о чем я говорил ранее, высокомаржинальные продукты. Это конструкционный прокат именно для автопрома, для подшипниковой марки стали, для производства подшипников. Здесь самые современные технологии, которые используются в металлургии, именно в прокате. Юлия Стриго:

Сложный период для в целом всей страны – в 2020 году. Нашлись ли среди ваших сотрудников те, кто хотел пошатнуть ситуацию, навредить предприятию? Это для меня было тоже очень важно, чтобы создать те условия, которые сегодня надо Дмитрий Корчик:

К сожалению, были такие люди, которые своими призывами, своей, как говорят, жизненной позицией пытались, я прямо скажу, навредить производству. Последствия, наверное, были бы очень сложные и тяжелые. Основной костяк, коллектив это все прекрасно понимал. Я выходил в люди, я встречался, общался, выслушивал. Было много пожеланий, было много претензий – это для меня было тоже очень важно, чтобы где-то выстроить, немножко поменять работу и создать те условия, которые сегодня надо. Юлия Стриго:

Каким вы видите предприятие через три года, на ваше 40-летие. Какие-то планы, мечты?