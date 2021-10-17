«Именно поэтому это и 2023 год». Ректор БГУИР в большом интервью рассказал, что изменится для выпускников

Новости Беларуси. Развеем все слухи на тему образования вместе с гостем программы «Неделя» на СТВ.
В студии Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров.
Новости Беларуси. Развеем все слухи на тему образования вместе с гостем программы «Неделя» на СТВ.
В студии Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров.
Алены Сырова, СТВ:
Вадим Анатольевич, на неделе было большое совещание у главы государства. Обсуждали вопросы образования, и таким главным итогом стала информация о том, что с 2023 года централизованное тестирование и выпускные экзамены в школе объединят воедино. Как это отразится на вашей работе? На качестве тех, кто придет учиться в ваши вузы? Какой эффект от этого ожидать
Вадим Богуш, председатель Республиканского совета ректоров, ректор БГУИР:
Не совсем так. Это не просто механическое объединение. Это преобразование самой формы итоговой аттестации в школе, которая достаточно сильно преследует одну из целей – снизить нагрузку на абитуриента. Потому что сейчас приходится сдавать и выпускные экзамены по той же математике, например, или по русскому, белорусскому языку в школе, потом надо сдавать централизованное тестирование. При этом по русскому и белорусскому языку централизованное тестирование является вступительным испытанием по всем специальностям, а математика – первый или второй предмет примерно по 70 % от общего числа специальностей. То есть в этой части это несколько преобразует или разгрузит вступительную кампанию для абитуриентов, а с другой стороны – даст определенное понимание подготовке в школе к выпуску. В этой части не будет для школьника необходимости решать две задачи одновременно. То тесть он в принципе будет нацелен на то, чтобы сдавать итоговую аттестацию в той форме, в которой она потом может быть воспринята, чтобы сформировать конкурсную ситуацию в университет.
Алена Сырова:
Что получит университет?
Вадим Богуш:
Для БГУИР, например, в этой части, наверное, мало что изменится. Потому что наш университет является площадкой для проведения централизованного тестирования, и, наверное, точно так же мы будем такой площадкой для школьников, только в более ранний период. Потому что школьники будут сдавать этот экзамен в апреле-мае. Думаю, что это еще будет уточнено. Именно поэтому это и 2023 год, потому что есть очень много аспектов.
Алена Сырова:
То есть не в школе будет экзамен проходить?
Вадим Богуш:
Нет, выпускные экзамены по математике, белорусскому или русскому языку будут проходить в пунктах централизованного тестирования и однозначно их количество будет увеличено, чтобы не надо было ездить далеко. Чтобы это можно было сделать в ближайшем населенном пункте от местонахождения школы. Эти два экзамена будут явно проходить в пунктах тестирования и с процедурными особенностями, которые свойственны и очень хорошо отработаны для централизованного тестирования
Алена Сырова:
Недавно отметился БГУИР таким скандалом, который активно обсуждался в интернете. Как вы вообще относитесь к подобным моментам и как решаете?
Вадим Богуш:
Смотря к каким.
Алена Сырова:
Возьмем недавнюю ситуацию.
Вадим Богуш:
Крайне негативно. Потому что подурачиться-то… Во-первых, надо мозги иметь, когда дурачишься. Во-вторых, есть вещи, которые не должны быть в принципе опубличены. То, что попало в YouTube, это уже навечно. И молодежь должна четко понимать, что шалости, которые они, возможно, расценивают как шалость, могут очень сильно испортить жизнь в будущем. И это нужно очень четко понимать. Поэтому однозначно есть определенные воспитательные всегда элементы. Мозги должны работать и включаться. Если они не работают, это очень плохо. Специалиста из такого человека сделать нельзя.
Алена Сырова:
Но это же какой-то имиджевый момент для всего университета?
Вадим Богуш:
Конечно, да. И это регулируется в том числе и нашими документами, которые в общем-то разрабатывались и принимались коллективно. Эта ситуация крайне много вызвала негативных эмоций в преподавательской, студенческой среде. И те, кто это сделали, просто не подумали, что такое может быть, а оказалось, что есть. И теперь придется очень долго и упорно работать, чтобы (забыться-то – оно не забудется) по крайней мере нужные уроки были извлечены студентами из этого.
Алена Сырова:
То есть вы дадите шанс как-то себя проявить этим ребятам?
Вадим Богуш:
Шанс каждое утро, когда солнце восходит. Не то чтобы такое не повторялось, а чтобы сами студенты осознали. Есть же пословица, которая касается обучения на чужих ошибках и на своих. Я искренне желаю, чтобы учились на чужих, потому что свои – очень больно этот опыт приходит.
Алена Сырова:
Пандемия. Четвертая волна пришла в Беларусь. Как в этих условиях работает и функционирует БГУИР? Как у вас обстановка?
Вадим Богуш:
Однозначно это и эпидемиологические мероприятия, и то, что касается средств защиты, и то, что касается особенностей в проведении занятий. Мы все это стараемся в максимальной мере реализовывать. Очень активно сейчас идет вакцинация, сделали пункты вакцинации в общежитиях, где проживающие студенты на месте могут вакцинироваться. У нас работает, начиная где-то с весны, пункт вакцинации стационарный в университете. То, что касается студентов и преподавателей, которые вакцинируются, однозначно, если им нужен день-два отдыха, то эта возможность будет предоставлена и предоставляется. Случаи есть заболевания, у нас есть опыт сейчас и по такому оперативному реагированию, то есть где-то точечно мы имеем возможность перевести и студенческую группу на неделю на удаленное обучение или преподаватель из дома может какие-то задания проверить.
Массовые мероприятия, которые обычно студенты проводили: студенческие клубы, песенные вечера и так далее – вот с этим, к сожалению. Сейчас не является таким стопроцентно обязательным, поэтому мы уходим от того, чтобы такие мероприятия проводить. А учебный процесс – это та дорога, по которой нужно идти каждый день. Если ты каждый день не идешь, тогда сессия может превратиться в непреодолимую гору.