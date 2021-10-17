«Именно поэтому это и 2023 год». Ректор БГУИР в большом интервью рассказал, что изменится для выпускников

Новости Беларуси. Развеем все слухи на тему образования вместе с гостем программы «Неделя» на СТВ. В студии Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров.





Алены Сырова, СТВ:

Вадим Анатольевич, на неделе было большое совещание у главы государства. Обсуждали вопросы образования, и таким главным итогом стала информация о том, что с 2023 года централизованное тестирование и выпускные экзамены в школе объединят воедино. Как это отразится на вашей работе? На качестве тех, кто придет учиться в ваши вузы? Какой эффект от этого ожидать Это несколько разгрузит вступительную кампанию для абитуриентов

Вадим Богуш, председатель Республиканского совета ректоров, ректор БГУИР:

Не совсем так. Это не просто механическое объединение. Это преобразование самой формы итоговой аттестации в школе, которая достаточно сильно преследует одну из целей – снизить нагрузку на абитуриента. Потому что сейчас приходится сдавать и выпускные экзамены по той же математике, например, или по русскому, белорусскому языку в школе, потом надо сдавать централизованное тестирование. При этом по русскому и белорусскому языку централизованное тестирование является вступительным испытанием по всем специальностям, а математика – первый или второй предмет примерно по 70 % от общего числа специальностей. То есть в этой части это несколько преобразует или разгрузит вступительную кампанию для абитуриентов, а с другой стороны – даст определенное понимание подготовке в школе к выпуску. В этой части не будет для школьника необходимости решать две задачи одновременно. То тесть он в принципе будет нацелен на то, чтобы сдавать итоговую аттестацию в той форме, в которой она потом может быть воспринята, чтобы сформировать конкурсную ситуацию в университет.

Алена Сырова:

Что получит университет? Выпускные экзамены по математике, белорусскому или русскому языку будут проходить в пунктах ЦТ Вадим Богуш:

Для БГУИР, например, в этой части, наверное, мало что изменится. Потому что наш университет является площадкой для проведения централизованного тестирования, и, наверное, точно так же мы будем такой площадкой для школьников, только в более ранний период. Потому что школьники будут сдавать этот экзамен в апреле-мае. Думаю, что это еще будет уточнено. Именно поэтому это и 2023 год, потому что есть очень много аспектов. Алена Сырова:

То есть не в школе будет экзамен проходить?

Вадим Богуш:

Нет, выпускные экзамены по математике, белорусскому или русскому языку будут проходить в пунктах централизованного тестирования и однозначно их количество будет увеличено, чтобы не надо было ездить далеко. Чтобы это можно было сделать в ближайшем населенном пункте от местонахождения школы. Эти два экзамена будут явно проходить в пунктах тестирования и с процедурными особенностями, которые свойственны и очень хорошо отработаны для централизованного тестирования Алена Сырова:

Недавно отметился БГУИР таким скандалом, который активно обсуждался в интернете. Как вы вообще относитесь к подобным моментам и как решаете? Если мозги не работают, специалиста из такого человека сделать нельзя Вадим Богуш:

Смотря к каким. Алена Сырова:

Возьмем недавнюю ситуацию.

Вадим Богуш:

Крайне негативно. Потому что подурачиться-то… Во-первых, надо мозги иметь, когда дурачишься. Во-вторых, есть вещи, которые не должны быть в принципе опубличены. То, что попало в YouTube, это уже навечно. И молодежь должна четко понимать, что шалости, которые они, возможно, расценивают как шалость, могут очень сильно испортить жизнь в будущем. И это нужно очень четко понимать. Поэтому однозначно есть определенные воспитательные всегда элементы. Мозги должны работать и включаться. Если они не работают, это очень плохо. Специалиста из такого человека сделать нельзя. Алена Сырова:

Но это же какой-то имиджевый момент для всего университета? Те, кто это сделали, просто не подумали, что такое может быть Вадим Богуш:

Конечно, да. И это регулируется в том числе и нашими документами, которые в общем-то разрабатывались и принимались коллективно. Эта ситуация крайне много вызвала негативных эмоций в преподавательской, студенческой среде. И те, кто это сделали, просто не подумали, что такое может быть, а оказалось, что есть. И теперь придется очень долго и упорно работать, чтобы (забыться-то – оно не забудется) по крайней мере нужные уроки были извлечены студентами из этого. Алена Сырова:

То есть вы дадите шанс как-то себя проявить этим ребятам?

Вадим Богуш:

Шанс каждое утро, когда солнце восходит. Не то чтобы такое не повторялось, а чтобы сами студенты осознали. Есть же пословица, которая касается обучения на чужих ошибках и на своих. Я искренне желаю, чтобы учились на чужих, потому что свои – очень больно этот опыт приходит. Активно сейчас идет вакцинация, сделали пункты в общежитиях Алена Сырова:

Пандемия. Четвертая волна пришла в Беларусь. Как в этих условиях работает и функционирует БГУИР? Как у вас обстановка?