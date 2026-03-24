Реставраторы сотворили настоящее чудо! Показываем, как сейчас выглядит часовня-усыпальница Ожешко

Величие, грация и легкость. Стрельчатые арки, кружевная лепнина, калейдоскоп витражей. Эта каплица сражает наповал. Скоро фантастический шедевр станет хедлайнером путешествий, но так было не всегда. Отправимся в XIX век, когда Закозель был резиденцией полесской ветви рода Ожешко, рассказали в программе «Путевка BY».

Главным украшением усадебно-паркового комплекса стала эффектная часовня-усыпальница. Ее построили по проекту талантливого архитектора Франтишка Ящолда. Среди его творений – знаменитый Коссовский дворец. Маэстро воплотил свою идею – часовня стала романтическим цветком неоготики на Полесье.

Андрей Довгун, научный сотрудник Военно-исторического музея им. Д. К. Удовикова:

Мы сейчас находимся на территории усадебно-паркового комплекса, он включает фрагменты парка, винокурню, а также каплицу-усыпальницу рода Ожешко. Объект размером 10 на 10 метров, высотой 23 метра с остроконечным куполом, завершалась данная постройка чугунным крестом. Можем видеть на каплице гербовые картуши. Каплица была построена в центре парка на искусственном холме. Также в башнях в чугунных киотах размещались гипсовые фигуры четырех евангелистов в человеческий рост, но они не сохранились. На первом этаже проводились католические богослужения.

Однако в фамильном сокровище недолго звучали молитвы. Часовню возвели в 1849-м, а после восстания 1863-1864 годов ее закрывают. В 90-е годы XIX века Ожешко продают имение графине Надежде Александровне Бобринской. При ней начинается расцвет. Она восстанавливает парк, винокурню, усадебный дом, частично каплицу, благоустраивает территорию.