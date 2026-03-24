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Реставраторы сотворили настоящее чудо! Показываем, как сейчас выглядит часовня-усыпальница Ожешко

24 марта 2026 08:22
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Величие, грация и легкость. Стрельчатые арки, кружевная лепнина, калейдоскоп витражей. Эта каплица сражает наповал. Скоро фантастический шедевр станет хедлайнером путешествий, но так было не всегда. Отправимся в XIX век, когда Закозель был резиденцией полесской ветви рода Ожешко, рассказали в программе «Путевка BY». 

Реставраторы сотворили настоящее чудо! Показываем, как сейчас выглядит часовня-усыпальница Ожешко-2

Главным украшением усадебно-паркового комплекса стала эффектная часовня-усыпальница. Ее построили по проекту талантливого архитектора Франтишка Ящолда. Среди его творений – знаменитый Коссовский дворец. Маэстро воплотил свою идею – часовня стала романтическим цветком неоготики на Полесье.

Реставраторы сотворили настоящее чудо! Показываем, как сейчас выглядит часовня-усыпальница Ожешко-4

Андрей Довгун, научный сотрудник Военно-исторического музея им. Д. К. Удовикова:
Мы сейчас находимся на территории усадебно-паркового комплекса, он включает фрагменты парка, винокурню, а также каплицу-усыпальницу рода Ожешко. Объект размером 10 на 10 метров, высотой 23 метра с остроконечным куполом, завершалась данная постройка чугунным крестом. Можем видеть на каплице гербовые картуши. Каплица была построена в центре парка на искусственном холме. Также в башнях в чугунных киотах размещались гипсовые фигуры четырех евангелистов в человеческий рост, но они не сохранились. На первом этаже проводились католические богослужения. 

Однако в фамильном сокровище недолго звучали молитвы. Часовню возвели в 1849-м, а после восстания 1863-1864 годов ее закрывают. В 90-е годы XIX века Ожешко продают имение графине Надежде Александровне Бобринской. При ней начинается расцвет. Она восстанавливает парк, винокурню, усадебный дом, частично каплицу, благоустраивает территорию.

Реставраторы сотворили настоящее чудо! Показываем, как сейчас выглядит часовня-усыпальница Ожешко-6

Следующим владельцем ненадолго стал Зигмунд Веселовский, а 1923 по 1939-й годы здесь уже хозяйничал Кароль Толлочко. Он возрождает былую жизнь, а также делает новую крышу в часовне из оцинкованных листов. Дело в том, что немецкие войска во время Первой Мировой войны разграбили имение и сняли медное покрытие крыши.

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Реставраторы сотворили настоящее чудо! Показываем, как сейчас выглядит часовня-усыпальница Ожешко-8

Затем шли годы, десятилетия, полесский цветок увядал на глазах. В сводах было видно небо. Шпиль обрушился. Сохранились только несущие конструкции, часть свода, лепнины и наружной отделки. Но нашим реставраторам удалось сотворить чудо. По старинным фото они воссоздали великолепие в первозданном виде.

Подробности в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

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