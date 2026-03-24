Разработка для спасателей-пожарных – финалист «100 идей для Беларуси» показал свое изобретение
Каждый год весной Минск превращается в столицу молодежных инноваций, и сейчас уже в 15-й раз на финале «100 идей для Беларуси» было представлено 173 проекта в 10 номинациях. Белорусская молодежь не просто защищает проекты, а меняет будущее.
В номинации «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» одержал победу проект Дмитрия Коробочки, курсанта Университета гражданской защиты. Что же это за разработка?
Илья Нечаев, ведущий:
Дмитрий, расскажите, с чем вы сегодня пришли. Что это за устройство?
Дмитрий Коробочка, курсант Университета гражданской защиты:
Я представлял проект «Многофункциональная перчатка спасателя-пожарного RESCUEHAND». Это средство индивидуальной защиты рук пожарного-спасателя с интегрированной системой мониторинга опасных факторов пожара, которая в реальном времени контролирует состояние окружающей среды и предупреждает спасателя об угрозах.
Александра Каштанова, ведущая:
Как она действует? Как эта перчатка чувствует тепло?
Дмитрий Коробочка:
Перчатка основывается на четырех основных умных модулях: тепловизор, который позволяет определить скрытые очаги возгорания, инфракрасный датчик, который позволяет определить направление пламенного горения в условиях ограниченной видимости. Также присутствует газоанализатор и детектор высокого напряжения, которые предупредят об концентрации токсичных газов, возможном взрыве тяговой аккумуляторной батареи электромобиля и о высоковольтных системах под напряжением.
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