Разработка для спасателей-пожарных – финалист «100 идей для Беларуси» показал свое изобретение

Каждый год весной Минск превращается в столицу молодежных инноваций, и сейчас уже в 15-й раз на финале «100 идей для Беларуси» было представлено 173 проекта в 10 номинациях. Белорусская молодежь не просто защищает проекты, а меняет будущее.

В номинации «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» одержал победу проект Дмитрия Коробочки, курсанта Университета гражданской защиты. Что же это за разработка?

Илья Нечаев, ведущий:

Дмитрий, расскажите, с чем вы сегодня пришли. Что это за устройство?