Закладка аллей и высадка композиций. Поговорили с депутатом Мингорсовета о цветущем Минске, чистоте и порядке

Ежегодно правительство Беларуси утверждает Республиканский план по наведению порядка на земле. Документ, касающийся Минска, также включает около сотни мероприятий, направленных на благоустройство и содержание территорий города. Про цветущий Минск, про столичную чистоту и порядок, о тех, чей труд помогает достичь звания одного из самых красивых городов мира, поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов. Сколько растений высадили в Минске за 2023 год? Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

По итогам 2023-го в стране посажено более 346 тысяч деревьев, свыше 517 тысяч кустарников. Это только в населенных пунктах. Что было сделано в Минске?

Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов:

В 2023 году в Минске было посажено более 58 500 деревьев, более 360 тысяч кустарников. Каким видам цветов отдается предпочтение при озеленении? Наталья Надольская:

Цветы появляются на протяжении всего сезона. Каким видам отдаете предпочтение в 2024 году? Алеся Савич:

В Минске начаты работы по посадке во всех районах. Предпочтение среди однолетней рассады отдается бегонии и петунии, так как они позволяют достичь декоративного эффекта. Среди многолетников – злаковые растения. Снижение уровня однолетней рассады позволяет сэкономить бюджетные средства. Какой район Минска самый зеленый – подробности здесь. Как проходит удаление старых растений? Наталья Надольская:

Как проходит удаление старых растений, представляющих опасность? Алеся Савич:

Все работы должны выполняться на основании заключения специалиста. В системе «Минскзеленстроя», в системе ЖКХ работают специалисты-экологи, которые на постоянной основе проводят обследование таких деревьев, выдают свои заключения. Только по заключению такого специалиста можно выполнять работы по сносу аварийно-опасных деревьев. Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м – подробности здесь.

Какие акции проводятся в сфере озеленения? Наталья Надольская:

В кампанию по озеленению активно включаются минчане. На берегу Слепянской водной системы появилась аллея из 55 ив. Какие подобные акции еще проходят? Алеся Савич:

Таких акций в Минске очень много. Это закладка аллей к знаменательным датам, высадка тематических композиций. Также проходят акции по защите животных, по уборке лесных массивов от мусора. Акции проходят на постоянной основе. В рамках акции «Зеленый двор вместе!» в этот весенний период поступило порядка 216 заявок от жителей нашего города, по которым были проведены мероприятия, высажено порядка 1 900 деревьев и 16 тысяч кустарников. Участником данной акции может стать каждый житель Минска. Можно ли во дворе высаживать пряно-ароматические растения? Наталья Надольская:

В посадочных материалах, которые предлагаются желающим озеленить свой двор, есть пряно-ароматические растения. Реально ли посадить на клумбе у дома шалфей, мяту? Алеся Савич:

Сегодня это реально. Это модно, это тенденция. На цветнике, который расположен возле нашего предприятия, произрастает и мята, и лаванда, и шалфей. Могут ли минчане предложить к посадке экзотические растения? Наталья Надольская:

Может ли житель города предложить к посадке что-то экзотическое?