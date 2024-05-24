Закладка аллей и высадка композиций. Поговорили с депутатом Мингорсовета о цветущем Минске, чистоте и порядке
Ежегодно правительство Беларуси утверждает Республиканский план по наведению порядка на земле. Документ, касающийся Минска, также включает около сотни мероприятий, направленных на благоустройство и содержание территорий города. Про цветущий Минск, про столичную чистоту и порядок, о тех, чей труд помогает достичь звания одного из самых красивых городов мира, поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов.
Сколько растений высадили в Минске за 2023 год?
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
По итогам 2023-го в стране посажено более 346 тысяч деревьев, свыше 517 тысяч кустарников. Это только в населенных пунктах. Что было сделано в Минске?
Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов:
В 2023 году в Минске было посажено более 58 500 деревьев, более 360 тысяч кустарников.
Каким видам цветов отдается предпочтение при озеленении?
Наталья Надольская:
Цветы появляются на протяжении всего сезона. Каким видам отдаете предпочтение в 2024 году?
Алеся Савич:
В Минске начаты работы по посадке во всех районах. Предпочтение среди однолетней рассады отдается бегонии и петунии, так как они позволяют достичь декоративного эффекта. Среди многолетников – злаковые растения. Снижение уровня однолетней рассады позволяет сэкономить бюджетные средства.
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Как проходит удаление старых растений?
Наталья Надольская:
Как проходит удаление старых растений, представляющих опасность?
Алеся Савич:
Все работы должны выполняться на основании заключения специалиста. В системе «Минскзеленстроя», в системе ЖКХ работают специалисты-экологи, которые на постоянной основе проводят обследование таких деревьев, выдают свои заключения. Только по заключению такого специалиста можно выполнять работы по сносу аварийно-опасных деревьев.
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Какие акции проводятся в сфере озеленения?
Наталья Надольская:
В кампанию по озеленению активно включаются минчане. На берегу Слепянской водной системы появилась аллея из 55 ив. Какие подобные акции еще проходят?
Алеся Савич:
Таких акций в Минске очень много. Это закладка аллей к знаменательным датам, высадка тематических композиций. Также проходят акции по защите животных, по уборке лесных массивов от мусора. Акции проходят на постоянной основе.
В рамках акции «Зеленый двор вместе!» в этот весенний период поступило порядка 216 заявок от жителей нашего города, по которым были проведены мероприятия, высажено порядка 1 900 деревьев и 16 тысяч кустарников. Участником данной акции может стать каждый житель Минска.
Можно ли во дворе высаживать пряно-ароматические растения?
Наталья Надольская:
В посадочных материалах, которые предлагаются желающим озеленить свой двор, есть пряно-ароматические растения. Реально ли посадить на клумбе у дома шалфей, мяту?
Алеся Савич:
Сегодня это реально. Это модно, это тенденция. На цветнике, который расположен возле нашего предприятия, произрастает и мята, и лаванда, и шалфей.
Могут ли минчане предложить к посадке экзотические растения?
Наталья Надольская:
Может ли житель города предложить к посадке что-то экзотическое?
Алеся Савич:
Жители при озеленении используют много видов декоративных растений. Надо понимать, что не все растения могут выжить в нашем климате. Стоит обратиться за рекомендациями к специалистам. Также при посадке необходимо учитывать прохождение подземных коммуникаций, перспективы развития многих территорий.
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О задачах Мингорсовета
Наталья Надольская:
Вы являетесь членом комиссии по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии. Какие задачи стоят перед Мингорсоветом в этой сфере?
Алеся Савич:
Главная задача – это развитие архитектурной среды Минска, строительного комплекса, развитие экологии, внедрение перспективных мероприятий и научных достижений, развитие и улучшение качества строительства.
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