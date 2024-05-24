Прямой эфир

Закладка аллей и высадка композиций. Поговорили с депутатом Мингорсовета о цветущем Минске, чистоте и порядке

24 мая 2024 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежегодно правительство Беларуси утверждает Республиканский план по наведению порядка на земле. Документ, касающийся Минска, также включает около сотни мероприятий, направленных на благоустройство и содержание территорий города. Про цветущий Минск, про столичную чистоту и порядок, о тех, чей труд помогает достичь звания одного из самых красивых городов мира, поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов.

Сколько растений высадили в Минске за 2023 год?

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
По итогам 2023-го в стране посажено более 346 тысяч деревьев, свыше 517 тысяч кустарников. Это только в населенных пунктах. Что было сделано в Минске?

Закладка аллей и высадка композиций. Поговорили с депутатом Мингорсовета о цветущем Минске, чистоте и порядке-1

Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов:
В 2023 году в Минске было посажено более 58 500 деревьев, более 360 тысяч кустарников.

Каким видам цветов отдается предпочтение при озеленении?

Наталья Надольская:
Цветы появляются на протяжении всего сезона. Каким видам отдаете предпочтение в 2024 году?

Алеся Савич:
В Минске начаты работы по посадке во всех районах. Предпочтение среди однолетней рассады отдается бегонии и петунии, так как они позволяют достичь декоративного эффекта. Среди многолетников – злаковые растения. Снижение уровня однолетней рассады позволяет сэкономить бюджетные средства.

Какой район Минска самый зеленый – подробности здесь.

Как проходит удаление старых растений?

Наталья Надольская:
Как проходит удаление старых растений, представляющих опасность?

Алеся Савич:
Все работы должны выполняться на основании заключения специалиста. В системе «Минскзеленстроя», в системе ЖКХ работают специалисты-экологи, которые на постоянной основе проводят обследование таких деревьев, выдают свои заключения. Только по заключению такого специалиста можно выполнять работы по сносу аварийно-опасных деревьев.

Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м – подробности здесь.

Закладка аллей и высадка композиций. Поговорили с депутатом Мингорсовета о цветущем Минске, чистоте и порядке-4

Какие акции проводятся в сфере озеленения?

Наталья Надольская:
В кампанию по озеленению активно включаются минчане. На берегу Слепянской водной системы появилась аллея из 55 ив. Какие подобные акции еще проходят?

Алеся Савич:
Таких акций в Минске очень много. Это закладка аллей к знаменательным датам, высадка тематических композиций. Также проходят акции по защите животных, по уборке лесных массивов от мусора. Акции проходят на постоянной основе.

В рамках акции «Зеленый двор вместе!» в этот весенний период поступило порядка 216 заявок от жителей нашего города, по которым были проведены мероприятия, высажено порядка 1 900 деревьев и 16 тысяч кустарников. Участником данной акции может стать каждый житель Минска.

Можно ли во дворе высаживать пряно-ароматические растения?

Наталья Надольская:
В посадочных материалах, которые предлагаются желающим озеленить свой двор, есть пряно-ароматические растения. Реально ли посадить на клумбе у дома шалфей, мяту?

Алеся Савич:
Сегодня это реально. Это модно, это тенденция. На цветнике, который расположен возле нашего предприятия, произрастает и мята, и лаванда, и шалфей.

Могут ли минчане предложить к посадке экзотические растения?

Наталья Надольская:
Может ли житель города предложить к посадке что-то экзотическое?

Закладка аллей и высадка композиций. Поговорили с депутатом Мингорсовета о цветущем Минске, чистоте и порядке-7

Алеся Савич:
Жители при озеленении используют много видов декоративных растений. Надо понимать, что не все растения могут выжить в нашем климате. Стоит обратиться за рекомендациями к специалистам. Также при посадке необходимо учитывать прохождение подземных коммуникаций, перспективы развития многих территорий.

Цветочные тренды. Какие растения модно высаживать в 2024 году – подробности здесь.

О задачах Мингорсовета

Наталья Надольская:
Вы являетесь членом комиссии по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии. Какие задачи стоят перед Мингорсоветом в этой сфере?

Алеся Савич:
Главная задача – это развитие архитектурной среды Минска, строительного комплекса, развитие экологии, внедрение перспективных мероприятий и научных достижений, развитие и улучшение качества строительства.

Подробности в видео.

# Озеленение # общество # Алеся Савич # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
Цветочные тренды. Какие растения модно высаживать в 2024 году?
24 мая 2024 13:56

Цветочные тренды. Какие растения модно высаживать в 2024 году?

Какой район Минска самый зелёный? Мнение
24 мая 2024 13:54

Какой район Минска самый зелёный? Мнение

Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м
24 мая 2024 13:52

Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м

В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?
24 мая 2024 13:50

В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?

Министры обороны Беларуси и России провели рабочую встречу в Минске
24 мая 2024 13:35

Министры обороны Беларуси и России провели рабочую встречу в Минске

Лукашенко – Путину: люди говорят – хорошо, что мы союзники, близкие, родные государства
24 мая 2024 13:33

Лукашенко – Путину: люди говорят – хорошо, что мы союзники, близкие, родные государства

Брака быть не должно! Что на финишном конвейере МАЗа называют «свадьбой»?
24 мая 2024 12:57

Брака быть не должно! Что на финишном конвейере МАЗа называют «свадьбой»?

Впервые выступят артисты из Монголии! Рассказываем о новой программе Белгосцирка «Цирколето»
24 мая 2024 12:50

Впервые выступят артисты из Монголии! Рассказываем о новой программе Белгосцирка «Цирколето»

«Белая Русь» запустила масштабный проект «Родная кровь»
24 мая 2024 12:12

«Белая Русь» запустила масштабный проект «Родная кровь»

Под амнистию в Беларуси попадут более 7 тыс. осуждённых. Кто может рассчитывать на снисхождение?
24 мая 2024 11:51

Под амнистию в Беларуси попадут более 7 тыс. осуждённых. Кто может рассчитывать на снисхождение?

Какие преимущества есть у десятибалльной системы оценок? Мнение
24 мая 2024 11:34

Какие преимущества есть у десятибалльной системы оценок? Мнение

В День славянской письменности Свято-Духов кафедральный собор провёл божественную литургию
24 мая 2024 11:25

В День славянской письменности Свято-Духов кафедральный собор провёл божественную литургию