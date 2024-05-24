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Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м

24 мая 2024 13:52
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Настоящий мини-ботанический сад: ирисы, васильки, гладиолусы, тюльпаны, фиалки, лилии и даже петунии. История этого цветника началась после капитального ремонта многоэтажного дома. Тогда здесь осталась лишь пустая земля и сорняки, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

К реанимированию территории присоединились и местные жители. Вот уже на протяжении шести лет Галина Анатольевна непрерывно занимается благоустройством двора. В стороне не остаются и соседи.

Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м-1

Галина Ружейникова:
Говорят, дурной пример заразителен, а у нас нет дурных примеров. Мы обмениваемся, друг другу помогаем в этом отношении, чтобы было более разнообразно, красиво. Красота воспитывает самые лучшие чувства в человеке. А цветы – это частица той красоты.

Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м-4

Ежегодно в работах по посадке и заботе за растениями столицы задействовано около 2 тысяч человек. Сегодня в Минске высажено 11 тысяч деревьев и порядка 70 тысяч кустарников, работы на этом не заканчиваются.

Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м-7

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Продолжается практика по созданию и реализации новых малых архитектурных форм. В прошлом году мы ввели такую малую архитектурную форму, как бетонная цветочница на металлических ножках с белорусским орнаментом. В этом году мы продолжаем эти малые архитектурные формы выставлять. Появятся и новые малые архитектурные формы из полимербетона и другие интересные конструкции.

Подробности в видео.

# Озеленение # общество # Галина Ружейникова # Екатерина Короткина # Элла Маркевич

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