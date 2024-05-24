Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м
Настоящий мини-ботанический сад: ирисы, васильки, гладиолусы, тюльпаны, фиалки, лилии и даже петунии. История этого цветника началась после капитального ремонта многоэтажного дома. Тогда здесь осталась лишь пустая земля и сорняки, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
К реанимированию территории присоединились и местные жители. Вот уже на протяжении шести лет Галина Анатольевна непрерывно занимается благоустройством двора. В стороне не остаются и соседи.
Галина Ружейникова:
Говорят, дурной пример заразителен, а у нас нет дурных примеров. Мы обмениваемся, друг другу помогаем в этом отношении, чтобы было более разнообразно, красиво. Красота воспитывает самые лучшие чувства в человеке. А цветы – это частица той красоты.
Ежегодно в работах по посадке и заботе за растениями столицы задействовано около 2 тысяч человек. Сегодня в Минске высажено 11 тысяч деревьев и порядка 70 тысяч кустарников, работы на этом не заканчиваются.
Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Продолжается практика по созданию и реализации новых малых архитектурных форм. В прошлом году мы ввели такую малую архитектурную форму, как бетонная цветочница на металлических ножках с белорусским орнаментом. В этом году мы продолжаем эти малые архитектурные формы выставлять. Появятся и новые малые архитектурные формы из полимербетона и другие интересные конструкции.
Подробности в видео.