Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м

Настоящий мини-ботанический сад: ирисы, васильки, гладиолусы, тюльпаны, фиалки, лилии и даже петунии. История этого цветника началась после капитального ремонта многоэтажного дома. Тогда здесь осталась лишь пустая земля и сорняки, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

К реанимированию территории присоединились и местные жители. Вот уже на протяжении шести лет Галина Анатольевна непрерывно занимается благоустройством двора. В стороне не остаются и соседи.