«Заказывают букетами». Розы какого сорта первыми разбирают накануне 8 Марта?
Новости Беларуси. Вырастили цветочный урожай к 8 Марта и в Витебске. Там подготовка к первому весеннему празднику началась еще в ноябре, чтобы каждый мог украсить его прекрасным букетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее в материале Виктора Пралича.
Галина Томашова толк в цветах знает. Более 16 лет работает в Витебском Зеленстрое. За это время вырастила миллион не только алых роз. А вот самой Галине колючую красоту дарят редко. Цветочного специалиста с таким стажем розами не удивить, признается Галина. Но и у нее есть свои предпочтения.
Галина Томашова, цветовод Витебского Зеленстроя:
Самые любимые, наверное, желтые, которые поднимают настроение. Очень яркие, позитивные. Вот это уже надо срезать. Этот бутон уже раскрывается – надо срезать. Этот, конечно, еще будет стоять.
Накануне 8 Марта в Зеленстрое работают без выходных. Опытным взглядом определяют, какой из бутонов точно понравится дамам. Отбор строгий – как для себя.
Виктор Пралич, корреспондент:
Сорт «аваланш» один из популярных у покупателей. Накануне праздника его разбирают первым. Именно этот вид цветов заказывают букетами по 101 розе.
Роза – довольно капризное растение. Ведет себя по-королевски. Подход нужен соответственный. Соблюдение температуры, а это 18-20 °C, и обязательно своевременный полив.
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