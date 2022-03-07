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«Заказывают букетами». Розы какого сорта первыми разбирают накануне 8 Марта?

07 марта 2022 12:37
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Новости Беларуси. Вырастили цветочный урожай к 8 Марта и в Витебске. Там подготовка к первому весеннему празднику началась еще в ноябре, чтобы каждый мог украсить его прекрасным букетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее в материале Виктора Пралича.

«Заказывают букетами». Розы какого сорта первыми разбирают накануне 8 Марта?-1

Галина Томашова толк в цветах знает. Более 16 лет работает в Витебском Зеленстрое. За это время вырастила миллион не только алых роз. А вот самой Галине колючую красоту дарят редко. Цветочного специалиста с таким стажем розами не удивить, признается Галина. Но и у нее есть свои предпочтения.

«Заказывают букетами». Розы какого сорта первыми разбирают накануне 8 Марта?-4

Галина Томашова, цветовод Витебского Зеленстроя:
Самые любимые, наверное, желтые, которые поднимают настроение. Очень яркие, позитивные. Вот это уже надо срезать. Этот бутон уже раскрывается – надо срезать. Этот, конечно, еще будет стоять.

Накануне 8 Марта в Зеленстрое работают без выходных. Опытным взглядом определяют, какой из бутонов точно понравится дамам. Отбор строгий – как для себя.

«Заказывают букетами». Розы какого сорта первыми разбирают накануне 8 Марта?-7

Виктор Пралич, корреспондент:
Сорт «аваланш» один из популярных у покупателей. Накануне праздника его разбирают первым. Именно этот вид цветов заказывают букетами по 101 розе.

«Заказывают букетами». Розы какого сорта первыми разбирают накануне 8 Марта?-10

Роза – довольно капризное растение. Ведет себя по-королевски. Подход нужен соответственный. Соблюдение температуры, а это 18-20 °C, и обязательно своевременный полив.

«Каждый сорт облелеян и обласкан». Какие розы пользуются наибольшей популярностью перед 8 Марта, читайте здесь.

# 8 Марта # общество # Галина Томашова # Виктор Пралич # Фотофакт

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