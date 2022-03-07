«Заказывают букетами». Розы какого сорта первыми разбирают накануне 8 Марта?

Новости Беларуси. Вырастили цветочный урожай к 8 Марта и в Витебске. Там подготовка к первому весеннему празднику началась еще в ноябре, чтобы каждый мог украсить его прекрасным букетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Томашова толк в цветах знает. Более 16 лет работает в Витебском Зеленстрое. За это время вырастила миллион не только алых роз. А вот самой Галине колючую красоту дарят редко. Цветочного специалиста с таким стажем розами не удивить, признается Галина. Но и у нее есть свои предпочтения.

Галина Томашова, цветовод Витебского Зеленстроя:

Самые любимые, наверное, желтые, которые поднимают настроение. Очень яркие, позитивные. Вот это уже надо срезать. Этот бутон уже раскрывается – надо срезать. Этот, конечно, еще будет стоять.

Накануне 8 Марта в Зеленстрое работают без выходных. Опытным взглядом определяют, какой из бутонов точно понравится дамам. Отбор строгий – как для себя.