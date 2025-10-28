Трамп: США выиграют любую войну, в которой участвуют

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна стремится избегать войн, но если она примет в них участие, то победит решительно и бескомпромиссно. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты отказываются быть политкорректными в вопросах обороны и готовы действовать жестко.

«Отныне, если мы участвуем в войне, мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим [в войну], мы <...> разбомбим страны», – сказал он.

Выступление состоялось на авианосце «Джордж Вашингтон» во время визита Трампа в Японию. В ходе поездки он встретился с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити. По итогам переговоров было подписано соглашение о развитии американо-японского сотрудничества.

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